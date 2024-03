Como as big techs estão vencendo a guerra por talentos em IA

Financial Times

Chame isso de variação Nadella. Pode soar como um movimento diabólico em uma partida de xadrez, mas na verdade é um termo útil para descrever a mais recente jogada corporativa calculada por Satya Nadella, CEO da Microsoft.

Empresas de tecnologia frequentemente tentam atrair equipes de funcionários talentosos por meio de chamados "acquihires": adquirir uma startup para contratar as pessoas. A reviravolta inovadora de Nadella é contratar as pessoas e deixar a empresa para trás.

Nesta semana, a Microsoft anunciou que recrutou dois dos três fundadores da Inflection, uma das startups de IA mais importantes dos EUA, bem como muitos de seus 70 funcionários.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella - Ethan Miller/Getty Images via AFP

Mustafa Suleyman e Karén Simonyan agora supervisionarão a Microsoft IA, que será responsável pelos serviços de IA voltados para o consumidor, incluindo seu chatbot Copilot, o Bing e o Edge.

A mais recente onda de contratações da Microsoft, após seu investimento de US$ 13 bilhões na OpenAI e sua parceria mais recente com a Mistral da França, destaca a intenção da empresa de se aliar a startups de IA ambiciosas e dominar o mercado. A empresa também foi uma apoiadora inicial da Inflection.

A hiperatividade da empresa, repleta de muito alarde de investidores sobre IA, ajudou a Microsoft a ressurgir como a empresa de capital mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$ 3,1 trilhões. Mais uma vez, a Microsoft deixou seu arquirrival Google para trás.

A movimentação da Microsoft ilustra a corrida pelos melhores pesquisadores entre as maiores empresas de tecnologia do mundo, à medida que reivindicam seu espaço na futura economia de IA.

Mesmo engenheiros relativamente juniores nas principais empresas de pesquisa que estão desenvolvendo modelos de IA fundamentais, como OpenAI, DeepMind e Anthropic, podem receber salários de sete dígitos e são bombardeados com ofertas de emprego sempre que se conectam ao LinkedIn. Engenheiros mais experientes podem ganhar até US$ 10 milhões.

"Não há dúvida de que há uma enorme guerra por talentos", diz Jordan Jacobs, sócio da Radical Ventures, que investiu em cerca de 50 startups de IA globalmente.

"No topo da pirâmide estão as pessoas que podem construir modelos fundamentais e fazê-los funcionar. Há muito poucas pessoas que podem fazer isso de forma eficaz e há companhias que pagarão uma fortuna para que o façam."

Mas também é um sinal adicional de que a economia emergente de IA provavelmente será dominada pelas gigantes de tecnologia dos EUA, que têm o dinheiro, capital humano e infraestrutura de computação em nuvem necessários para treinar modelos de ponta, como o GPT-4 da OpenAI e o Gemini do Google.

Suleyman é uma contratação valiosa, porém controversa, para a Microsoft. Uma voz proeminente na revolução da IA, ele foi um dos três fundadores da DeepMind, a pioneira empresa de pesquisa em IA com sede em Londres comprada pelo Google em 2014.

Ele diz estar animado com a oportunidade de se juntar à Microsoft para levar serviços de IA a mais de 1 bilhão de usuários de forma responsável.

No entanto, Suleyman tem um passado conturbado. Ele deixou a DeepMind em 2019 após uma investigação independente sobre acusações de bullying e assédio contra ele. Suleyman pediu desculpas publicamente por seu comportamento, dizendo em uma entrevista gravada que ele "realmente estragou tudo" e era "muito exigente e bastante implacável".

Sua expertise também está no desenvolvimento de produtos e políticas, em vez de pesquisa. Mas com Simonyan, outro cofundador e cientista-chefe da Inflection, a Microsoft ganha um dos principais pesquisadores de IA do mundo.

Como cientista principal da DeepMind, ele ajudou a pioneira no poderoso modelo AlphaZero e passou a construir uma equipe impressionante de pesquisadores na Inflection. A maioria deles provavelmente seguirá Simonyan para a Microsoft.

Mustafa Suleyman, cofundador da Inflection que foi contratado pela Microsoft - Brendan McDermid/Reuters

Kevin Scott, diretor de tecnologia da Microsoft, diz que os funcionários da Inflection que estão se juntando à Microsoft têm uma sensibilidade muito boa para criar modelos de IA de ponta e adaptá-los a diferentes contextos. "Você só precisa de muito talento", disse.

Não está claro o que acontecerá com a Inflection, uma vez vista como uma das startups de IA mais emocionantes e bem financiadas do mundo depois de lançar o chatbot Pi no ano passado.

Em junho, a Inflection levantou US$ 1,3 bilhão de vários investidores proeminentes, como Microsoft, Nvidia, Bill Gates e Reid Hoffman, que foi o terceiro cofundador da Inflection, mas é mais conhecido como cofundador do LinkedIn e parte do conselho da Microsoft.

No entanto, o chatbot da Inflection não conseguiu ganhar tração com os usuários e, na ausência de um modelo de negócios viável, os poucos funcionários restantes agora buscarão vender sua tecnologia para clientes corporativos.

Em uma análise das estimativas de tráfego da startup para fevereiro, o analista de tecnologia independente Ben Thompson escreveu que os "números de uso relativamente baixos", especialmente dadas as despesas de treinamento de seus modelos, eram "catastróficos". Em sua avaliação, a Inflection era uma "empresa fracassada".

Segundo a Inflection, tanto a empresa quanto seus investidores se beneficiarão de um novo acordo de licenciamento com a Microsoft. Os acionistas também serão integralmente reembolsados e receberão mais do que seu capital investido de volta, diz a empresa.

Em uma era diferente, as grandes empresas de tecnologia poderiam ter comprado uma startup como a Inflection diretamente, mas parecem relutantes em lançar ofertas de aquisição hoje, dada a atividade antitruste do governo Biden.

Em vez disso, Microsoft, Google, Nvidia e Amazon estão entre os investidores mais ativos em startups de IA, muitas vezes trocando acesso a poder de computação e microchips sofisticados por uma participação financeira nessas empresas.

A emergência dessa rede interconectada de empresas e startups já atraiu a atenção dos reguladores. Em janeiro, a Comissão Federal de Comércio dos EUA lançou uma investigação sobre cinco empresas de tecnologia que atuam nesse campo.

"Nosso estudo vai esclarecer se os investimentos e parcerias perseguidos por empresas dominantes correm o risco de distorcer a inovação e minar a concorrência justa", escreveu a presidente da FTC, Lina Khan.

Alguns investidores de capital de risco ficarão desapontados se não puderem sair de seus investimentos em startups por meio de aquisições, como têm feito no passado.

Mesmo assim, muitos ainda estão felizes em financiar startups que exploram a indústria de IA. Enquanto as grandes empresas se concentram em construir modelos gerais, as startups podem ajudar a atender às necessidades comerciais mais específicas de clientes.

"Escrever um poema sobre seu cachorro na voz de Donald Trump requer um modelo de IA enorme. Mas se você está focando no lado empresarial, então pode treinar um modelo muito menor e fazê-lo funcionar melhor para uma necessidade específica", diz Jacobs, da Radical Ventures.

A competição por esse nível de talento é intensa. O fundo de Jacobs tem uma equipe interna dedicada que busca especialistas em IA em todo o mundo para se juntarem às empresas de seu portfólio.

Canadá, Singapura e Emirados Árabes Unidos também têm tentado atrair startups promissoras de IA na Europa.

No entanto, embora as cinco grandes empresas de tecnologia dos EUA com bolsos fundos —Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft— possam parecer estar na melhor posição para atrair os melhores talentos, nem todos querem trabalhar para um grande negócio na costa oeste. A variação Nadella tem seus limites.

A empresa de pesquisa Zeki, que rastreia os 140 mil principais cientistas e engenheiros de IA em 20 mil empresas em mais de 90 países, descobriu um desejo crescente entre muitos de trabalhar fora dos EUA. Eles também são atraídos por empresas mais tradicionais nos setores de saúde, bancário ou manufatureiro ou querem se juntar a uma startup.

Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, vários países nórdicos e a Coreia do Sul surgiram como importadores de cientistas de IA, com mais deles se mudando para seus países para trabalhar do que saindo deles.

Alguns campeões nacionais, como a Siemens na Alemanha, a Samsung na Coreia do Sul e a ASML na Holanda, também se tornaram grandes empregadores de engenheiros de IA.

No geral, as 10 mil pequenas empresas no banco de dados da Zeki contratam mais talentos de IA de ponta do que as cinco grandes combinadas.

"A história completa é essa mudança de cenário sob as cinco grandes à medida que o mundo da IA se aprofunda e se diversifica longe dos EUA", diz Tom Hurd, cofundador da Zeki.

Mesmo tendo pulado para duas grandes empresas de tecnologia após cofundar duas startups de IA, Suleyman acredita que ainda há muitas oportunidades para empresas pequenas que podem "crescer rapidamente, ser criativas e inventar coisas que as grandes empresas nem sequer pensaram ser possíveis".

"É hipercompetitivo em ambos os extremos do espectro", diz ele. "Na escala das pequenas startups, todo mundo está a todo vapor em termos de criatividade. E no extremo oposto todos estão competindo também. Acho que é um momento ferozmente competitivo para se trabalhar com tecnologia."