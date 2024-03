Como Sam Altman virou bilionário sem ter participação na dona do ChatGPT

Nova York | Bloomberg

Sam Altman se tornou o rosto quando se fala em inteligência artificial por ser o diretor executivo da OpenAI. Mas sua riqueza vai muito além da startup que criou o ChatGPT.

O homem de 38 anos tem uma fortuna estimada em pelo menos US$ 2 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg, que está avaliando sua fortuna pela primeira vez.

E esse valor não inclui nenhuma participação na OpenAI, que foi avaliada recentemente em US$ 86 bilhões (R$ 426,09 bilhões). Altman repetidamente afirmou que não possui ações na empresa.

Sam Altman participa do Fórum Econômico Mundial, em janeiro deste ano - Fabrice Coffrini - 18.jan.2024 / AFP

Grande parte de sua riqueza possível de ser rastreada está em uma rede de fundos de capital de risco e investimentos em startups, e está prevista para crescer com a oferta pública inicial do Reddit, no qual ele está entre os maiores acionistas. Procurado, Altman se recusou a comentar sobre seus investimentos.

O CEO da OpenAI se tornou um pregador da IA ao redor do mundo, usando seu púlpito para inspirar e aterrorizar com suas previsões sobre o que a tecnologia reserva para eleições, arte, educação, economia e sociedade. À medida que o ChatGPT alimentava intensamente uma busca no mercado de ações, seu perfil cresceu —e sua aparição recente sob os holofotes incluiu momentos de intriga e controvérsia.

Elon Musk, cofundador da OpenAI, processou Altman e a startup nesta quinta-feira (29) por violar sua missão fundadora ao priorizar o lucro em detrimento da humanidade.

No final do ano passado, Altman foi surpreendentemente afastado da OpenAI depois que o conselho disse que ele não havia sido "consistentemente franco em suas comunicações". Porém, ele foi reintegrado dias depois após os funcionários ameaçarem demissão coletiva.

Os reguladores estão agora estudando suas mensagens internas como parte de uma investigação sobre se os investidores foram enganados, informou o Wall Street Journal nessa quinta-feira.

As origens de sua riqueza são relativamente opacas. Altman investe em uma série de empresas de capital fechado, como a Neuralink de Musk, que não divulgam sua participação precisa e não estão incluídas no cálculo de riqueza da Bloomberg.

A maior parte de sua fortuna rastreável vem de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,94 bilhões) investidos em um conjunto de fundos de capital de risco com variações do nome Hydrazine Capital, de acordo com registros regulatórios e estimativas da Bloomberg. Ele tem mais US$ 434 milhões (R$ 2,15 bilhões) em fundos na Apollo Projects, que investe em busca de soluções tecnológicas, de acordo com seu site.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

Alguns desses fundos de capital de risco estão entre as entidades ligadas a Altman que possuem 8,7% do Reddit, o popular site de fóruns que entrou com um pedido de IPO na semana passada. A oferta pública pode avaliar a empresa em até US$ 6,5 bilhões, de acordo com o Wall Street Journal na sexta-feira. Isso proporcionaria um grande lucro para os fundos, que possuem uma participação mais que o dobro do tamanho do cofundador do Reddit, Steve Huffman.

Altman também investiu dinheiro em duas startups menos conhecidas. Ele liderou uma rodada de investimento de US$ 500 milhões (R$ 2,48 bilhões) na empresa de fusão nuclear Helion Energy em 2021, e investiu US$ 180 milhões (R$ 891,8 milhões) na Retro Biosciences, que está trabalhando para aumentar a média da expectativa de vida humana em 10 anos.

"É muito", disse Altman à MIT Technology Review no ano passado. "Basicamente, peguei toda a minha riqueza líquida e a coloquei nessas duas empresas", afirmou.

Altman se sobrepôs a Huffman e ao cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, na primeira turma da empresa Y Combinator (YC) em 2005. Na época, ele estava trabalhando em uma empresa de geolocalização chamada Loopt, que acabou sendo um fracasso relativo, pois foi adquirido por pouco mais do que arrecadou.

Isso foi apenas o início da relação de Altman com o YC e suas startups afiliadas. Ele se tornou presidente do incubador em 2014 e apoiou algumas das empresas mais conhecidas que passaram pelo acelerador YC, incluindo o Instacart.

Um perfil de 2016 da revista New Yorker citou um parceiro do YC que disse que Altman "foi e fez algo diferente do que não sabíamos por um tempo" —foi o YC Research, que mais tarde apoiou a OpenAI.

Altman deixou o YC em 2019 para se tornar diretor executivo da OpenAI, que ele cofundou como uma organização sem fins lucrativos vários anos antes. A empresa posteriormente incluiu uma estrutura com fins lucrativos com um limite nos pagamentos financeiros aos investidores.

Em depoimentos no Congresso e entrevistas, Altman disse que não possui ações na empresa. Embora alguns funcionários tenham recebido uma compensação semelhante a ações que foi denominada unidades de participação nos lucros, Altman também não possui essas unidades, segundo o porta-voz da empresa, Steve Sharpe, em resposta por email.

Sharpe também disse que Altman não receberá nenhum benefício financeiro do OpenAI Startup Fund, que arrecadou US$ 175 milhões para adquirir participações em empresas de IA em estágio inicial. Embora registros regulatórios mostrem que Altman possui mais de 75% do fundo, ele não investiu seu próprio dinheiro e não lucrará com seus ganhos, de acordo com Sharpe.