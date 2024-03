Nvidia anuncia novo superchip para consolidar liderança em IA

San José (EUA) | Financial Times

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira (18) chips voltados para inteligência artificial mais poderosos do que seus antecessores, que já lideram o mercado, enquanto busca estender sua liderança em um setor ainda nascente.

O CEO da empresa, Jensen Huang, disse que as unidades de processamento gráfico (GPU, na sigla em inglês) da linha Blackwell aumentarão expressivamente o poder de computação por trás dos grandes modelos de linguagem (LLMs).

A GPU Blackwell tem 208 bilhões de transistores, mais que o dobro dos 80 bilhões do H100 do ano passado.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante evento da empresa em San Jose, na Califórnia - Justin Sullivan - 18.mar.2024/Getty Images via AFP

"Gostaria de apresentar a vocês uma GPU muito, muito grande", disse Huang para uma plateia lotada no SAP Center em San Jose, na Califórnia, onde a Nvidia realiza sua conferência anual para desenvolvedores.

Huang disse que o chip é duas vezes mais poderoso no treinamento de modelos de IA do que a geração atual de GPUs, e tem cinco vezes mais capacidade de "inferência" —a velocidade com que modelos de IA como o ChatGPT podem responder a perguntas.

Os principais provedores de serviços em nuvem, Google, Amazon e Microsoft, estão "na fila como consumidores" para o que será "o lançamento mais bem-sucedido de nossa história", disse Huang. "Todo o setor está se preparando para o Blackwell."

A chegada da arquitetura Blackwell —nomeada em homenagem a David Blackwell, o primeiro acadêmico negro a ser eleito para a Academia Nacional de Ciências dos EUA— é cercada de expectativas. Seu antecessor, Hopper, impulsionou as receitas da Nvidia ao desenvolver o campo de chips aceleradores de IA.

O produto principal dessa linha, o H100, tornou-se um dos itens mais valorizados no mundo da tecnologia —custando dezenas de milhares de dólares por chip.

Os chips da Nvidia se tornaram a matéria-prima que sustentou a revolução da IA generativa, e a alta das ações da empresa impulsionou Bolsas do mundo todo nos últimos meses.

Empresas como a OpenAI, financiada pela Microsoft, entre outras, gastaram bilhões de dólares para adquirir os chips da Nvidia, que oferecem o poder de computação necessário para fazer funcionar a IA generativa, aquela que pode criar textos, vídeos e códigos de programação em segundos.

O valor de mercado da empresa atingiu US$ 2,2 trilhões, ultrapassando Google e Amazon e se tornando a terceira empresa mais valiosa dos EUA, atrás da Microsoft e da Apple. As ações da Nvidia tiveram pouca variação no pós-mercado.