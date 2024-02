Nvidia salta 16% e ganha US$ 277 bi em valor de mercado em um dia após balanço

Nova York e Londres | Financial Times

O balanço anual da Nvidia divulgado nesta quarta-feira (21) superou expectativas do mercado e levou a uma forte alta nos mercados do mundo todo nesta quinta (22), impulsionando empresas de tecnologia e levando os índices dos Estados Unidos, Europa e Japão a máximas históricas.

As ações da fabricante de chips dispararam 16,4%, a US$ 785,38, salto que adicionou US$ 277 bilhões em valor de mercado à empresa. No ano, os ganhos chegam a US$ 740 bilhões.

A alta significa que a Nvidia superou mais uma vez a Amazon e a holding do Google, Alphabet, e se tornou a terceira empresa mais valiosa dos EUA, atrás apenas da Microsoft e da Apple.

Logo da Nvidia - Dado Ruvic/Reuters

A Nvidia cresceu tanto e tem um peso tão alto no S&P 500 que um salto significativo como o desta quinta automaticamente impulsiona todo o mercado.

Esse crescimento também ajudou a reavivar o entusiasmo dos investidores em relação ao potencial da inteligência artificial (IA). O presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, disse que "a demanda está aumentando em todo o mundo" à medida que a IA generativa atinge "um ponto de virada".

O S&P 500, índice de referência de Wall Street, fechou em alta de 2,1%, marcando seu maior ganho diário desde janeiro de 2023 e superando a máxima recorde da semana passada. O Nasdaq Composite, de tecnologia, subiu quase 3%, encerrando seu melhor dia em mais de um ano e atingindo seu próprio recorde. O Dow Jones ainda fechou acima dos 39 mil pontos pela primeira vez.

A reação exuberante aos ganhos da Nvidia se espalhou para outros mercados, com o Stoxx Europe 600, o Nikkei 225 do Japão e o índice FTSE All-World também atingindo recordes.

Um relatório anterior da Nvidia, divulgado em maio do ano passado, foi um fator-chave para iniciar o entusiasmo dos investidores sobre a IA.

Vishal Vivek, estrategista do Citi, disse que até o final do ano passado "havia algumas preocupações sobre [esse] entusiasmo diminuir. O que isso mostra é que o tema da IA está vivo e ativo. Isso é o que o mercado vai considerar como uma conclusão importante".

O impacto de mercado da Nvidia, diretamente responsável por mais de um quarto do crescimento do S&P no ano até o momento, tornou-se tão grande que alguns investidores e analistas estavam antecipando o relatório financeiro de quarta como um risco para o mercado da mesma forma que a divulgação de dados de inflação.

Análises do Citi mostraram anteriormente que os traders nos mercados de opções estavam tratando a sessão de negociação desta quinta como o maior "evento de risco" antes da reunião do Federal Reserve, o banco central dos EUA, do próximo mês.

Charlie McElligott, diretor de estratégia de ativos cruzados da Nomura, disse que o "efeito halo da Nvidia quase sozinho sustentou" o mercado de ações dos EUA nos últimos meses.

Os resultados da empresa ofuscaram a divulgação das atas da última reunião do Fed na quarta, que reafirmaram que os funcionários estavam cautelosos em janeiro sobre cortar as taxas muito rapidamente.

A alta recente do mercado tem gerado preocupações em alguns setores sobre a exuberância excessiva, especialmente considerando que o crescimento econômico deve desacelerar no próximo ano e a inflação nos EUA tem mostrado sinais de retorno.

As previsões de receita da Nvidia subiram tão rapidamente que sua avaliação não está em níveis historicamente altos quando analisada em relação ao índice de preço para lucros futuros. No entanto, uma série de investidores e analistas alertaram que algumas ações e índices estão se aproximando de um território de "bolha".

Dois investidores destacaram a alta da Super Micro Computer, fabricante de servidores listada na Nasdaq, cujo preço das ações subiu 225% até agora este ano com base no entusiasmo pela IA.

Ted Mortonson, estrategista de tecnologia da Baird, disse: "Há uma desconexão entre valuation versus fundamentos [em algumas áreas]. Isso aconteceu em 2000. O mercado poderia muito bem ser renomeado de Nasdaq para DraftKings —é um cassino de negociação."