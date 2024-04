Brasileiros gastaram 3,5 horas por dia no smartphone em 2023

São Paulo

Os brasileiros passaram 265 bilhões de horas no celular em 2023, ou o equivalente a cerca de 3,5 horas por dia, segundo a agência de mercado digital Rocket Lab.

No mesmo período, também foram baixados 10 bilhões de aplicativos, o que coloca o Brasil em quarto lugar no mundo tanto em número de downloads quanto em tempo de tela.

Os dados de tempo consideram apenas smartphones Android (mais de 80% dos celulares nacionais), sistema operacional do Google, já que a Apple não compila essa informação. Já o número de downloads engloba iPhones, aparelhos Android e outros sistemas chineses.

Jovem menor de idade manuseia sites de apostas em celular, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

No entanto, quando se trata de gastos dentro dos aplicativos, seja com compras, seja com publicidade, o Brasil fica na 11ª posição mundial.

Segundo a empresa que encomendou o levantamento, os dados indicam o potencial de crescimento de ganhos com o mercado digital.

"As empresas daqui ainda estão em um processo de transição da mídia offline para o digital, o que deve continuar movimentando esse mercado", diz o diretor de Vendas da Rocket Lab, Bruno Ferreira.

Em 2023, as receitas do chamado mercado mobile cresceram 26,2% em relação a 2022, de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,1 bilhões) para US$ 1,7 bilhão (R$ 8,6 bilhões).

O crescente interesse na economia digital ganha tração desde a pandemia da Covid-19, já que os smartphones se tornaram uma das principais plataformas de compras.

O número de downloads de aplicativos de ecommerce, por exemplo, cresceu de 40,5 milhões em 2021 para 60,5 milhões em 2023.

Os aplicativos dessa categoria, embora sejam menos procurados que os de entretenimento, geraram US$ 471 bilhões (R$ 2,39 trilhões) em receitas com tráfego nos apps, da qual a maior parte é proveniente de anúncios.

A Rocket Lab estima que o mercado de ecommerce no Brasil tenha alcançado US$ 35,64 bilhões.

Isso ocorre em um cenário de consolidação de acesso da população à telefonia celular. Desde 2020, o número de smartphones registrados no país é maior do que o de habitantes.

Assim como na China e na Índia, outros países campeões em uso de smartphone, o Brasil tem uma grande população, de 203 milhões. Parte dela tem o acesso à internet limitado apenas à rede telefônica.

Entre os usuários brasileiros da internet, 62% têm acesso restrito à internet, mostram os dados da pesquisa TIC Domicílios divulgada em 2023, feita pelo Nic.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR).

O principal interesse dos brasileiros nos celulares são os apps de entretenimento, que respondem por 830 milhões de downloads dos 10,2 bilhões registrados. Esse mercado tem 144,7 milhões de usuários, de acordo com relatório do Rocket Lab, quase 88% do total do país.

Os aplicativos de entretenimento tiveram receita de US$ 606,8 bilhões (R$ 3,07 trilhões) em 2023, contra US$ 564,1 bilhões (R$ 2,96 trilhões) no ano anterior.

Outro setor com alto interesse dos brasileiros são as fintechs, que responderam por 429,3 milhões de downloads. Essas empresas levantaram cerca de US$ 20 milhões com publicidade e vendas no aplicativo, segundo a Rocket Lab.