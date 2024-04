Empresas começam a contratar chefes de IA; veja o que faz esse profissional

Londres | Financial Times

À medida que os conselhos administrativos lidam com oportunidade e riscos trazidos pela inteligência artificial generativa, as empresas abrem espaço para uma nova função em seu expediente: a de diretor de IA.

O número de negócios com um cargo designado ao chefe de IA quase triplicou globalmente nos últimos cinco anos, de acordo com a rede social LinkedIn. Fawad Bajwa, líder de IA na empresa de recrutamento Russell Reynolds Associates, viu "o cenário mudar" desde o lançamento do ChatGPT.

As crescentes aplicações de IA em vários setores estão remodelando a vida cotidiana - Shutterstock

A alta de popularidade do cargo foi ainda maior no mês passado, quando a Casa Branca anunciou que as agências federais deveriam designar chefes de IA "para garantir responsabilidade, liderança e supervisão" da tecnologia. No entanto, as responsabilidades da função ainda estão sendo definidas --e com a ascensão e queda dos títulos de emprego sendo uma constante na vida corporativa, talvez não permaneça relevante para sempre.

Os CAIOs, como são chamados, supervisionam a implementação de IA e IA generativa dentro de uma organização: melhorando a eficiência da força de trabalho, identificando novas fontes de receita e mitigando riscos éticos e de segurança.

O cargo requer um "profundo entendimento da tecnologia de IA, aprendizado de máquina, ciência de dados e análises", diz David Mathison, que fundou a primeira Cúpula de Chefes de IA no ano passado. No entanto, os candidatos também "precisam entender de questões legais" e de gestão de mudanças; muitos vêm de cargos de liderança em dados, gestão de riscos e conformidade.

A ascensão desses profissionais ocorre em meio a uma batalha acirrada por expertise em IA de forma mais ampla, com até mesmo engenheiros relativamente juniores em empresas de ponta comandando salários de sete dígitos.

"Está mais difícil recrutar do que nunca", diz Bajwa sobre o papel de chefe de IA. "Existe um pequeno grupo de talentos que está sendo [procurado] por muitos contratantes." Todavia, os CAIOs não são necessariamente recrutados do mesmo grupo daqueles em tecnologia de ponta --nem estão na lista dos salários mais altos.

Tom Hurd, diretor executivo da Zeki, que rastreia contratações na área de ciências, diz que os tecnologistas geralmente vêm de laboratórios de IA universitários, depois trabalham com empresas de tecnologia de grande porte e muitos recursos para transformar ideias em produtos, informados por "conhecimento profundo e interesse intenso em como desenvolver ainda mais a IA".

Os CAIOs, por outro lado, tendem a ter formação em ciência da computação e administração de empresas. "Eles lideram a transformação e a divulgação dentro e fora de uma empresa. É mais sobre governança, socialização da tecnologia", diz Hurd.

Ryan Bulkoski, chefe global da prática de inteligência artificial, dados e análises na empresa de recrutamento executivo Heidrick & Struggles, concorda. "Há muito mais administração [e] reuniões envolvidas, quanto mais perto você chega do negócio." Especialistas tendem a não sair de áreas orientadas para pesquisa para um cargo de negócios, diz ele. Um papel de CAIO oferece exposição ao lado corporativo da tecnologia, mas tira "da publicação, pesquisa aplicada e de estar consistentemente na vanguarda".

Lan Guan, CAIO da Accenture, diz que seu trabalho é "multidisciplinar, exigindo uma combinação de conhecimento técnico robusto e perspicácia empresarial aguçada em campos tão diversos como IA e aprendizado de máquina, ciência da computação, estatística, análise de dados, ética, conformidade regulatória e expertise específica da indústria". A tecnologia, ela estima, é "provavelmente apenas 35-40 por cento" do trabalho - ela lidera o Centro de IA Avançada da Accenture, que desenvolve produtos para clientes. "Ter formação em estratégia e habilidade para gerenciar a incerteza, [bem como] abordar os possíveis trade-offs é super importante."

O foco significa que os CAIOs são procurados não apenas em tecnologia, mas em todas as indústrias, e especialmente entre grupos financeiros, de saúde e de consumo, diz Bajwa, embora os setores de petróleo e gás e indústria pesada estejam ficando para trás.

Alguns CAIOs se reportam ao diretor executivo ou diretor de operações; outros ao diretor de tecnologia, como Daniel Hulme, que assumiu o cargo na WPP depois que sua empresa Satalia, que cria produtos de IA e serviços de consultoria, foi comprada pelo grupo de publicidade quase três anos atrás.

Como parte de um papel duplo continuando a liderar a Satalia, seu trabalho é identificar maneiras pelas quais a IA pode ajudar a criar conteúdo para a WPP. Uma iniciativa treina a tecnologia em dados de clientes e de terceiros - incluindo elementos como tom de voz - para prever como os consumidores receberão campanhas. Hulme trabalha em estreita colaboração com o diretor de tecnologia da WPP, mas defende um papel dedicado de IA para se manter à frente de seu rápido avanço. "Isso requer alguém para garantir que eles permaneçam na vanguarda, para entender a implementação, para aprimorar as ofertas aos clientes e à força de trabalho para ver como podem aprimorar a criatividade humana."

Guan, da Accenture, diz que parte do papel é evangelizar a tecnologia, dissipando parte do "medo e ansiedade" sobre a IA. Ela supervisiona a implementação de workshops e demonstrações, por exemplo, mostrando aos analistas financeiros como usar a IA para gerar balanços."Sou claramente um otimista em relação à IA", diz ela. "É super importante as pessoas tentarem —você não pode apenas ficar de lado e assistir as pessoas cozinharem. Essa experimentação é super importante." Assim como identificar influenciadores na organização que "estejam falando ativamente sobre os benefícios e lições aprendidas. Amplificar a narrativa, dar vida à tecnologia. Isso é uma mudança cultural, não apenas uma conversa técnica —é uma conversa sobre pessoas."

Jeff Boudreau, CAIO da Dell, também diz que seu papel é de tranquilizar. Alguns funcionários se sentem especialmente vulneráveis, preocupados que seus empregos desaparecerão. Hulme diz que ele encoraja os funcionários a desenvolverem expertise para que possam fazer "melhores perguntas sobre a IA", vendo-a não como uma ameaça aos empregos, mas como uma ajuda aos trabalhadores. "A coisa sobre a qual falo com as equipes são os papéis que ainda não foram criados." No entanto, o que sustenta isso é o aumento da eficiência. "Brinco que estamos passando de chefe de IA para chefe de produtividade", diz Boudreau.

Os profissionais também devem gerenciar expectativas, no entanto. "Quando falo com alguns membros do conselho e membros do comitê executivo em outras empresas, suas aspirações e o que a tecnologia pode fazer não estão alinhados. É por isso que a voz do [CAIO] é tão importante —para educá-los."

E o trabalho não é apenas evangelizar, mas gerenciar os aspectos negativos da tecnologia, incluindo conformidade legal e risco. "Nós constantemente revisitamos [ética]", diz Guan, assim como "desinformação [e] confidencialidade".

O papel de CAIO veio para ficar? É uma das várias posições que aumentaram a demanda: os cargos de diretor de receita e diretor de crescimento também se tornaram populares nos últimos anos. Mas nem todos os cargos de alto escalão permanecem. Após os protestos do movimento Black Lives Matter, muitas empresas correram para recrutar diretores de diversidade, mas a reação política tem visto um apoio decrescente para o cargo.

Harrick Vin, diretor de tecnologia da Tata Consultancy Services, não acredita que um papel separado de CAIO seja necessário. "Não se trata de ter uma pessoa e um cargo. Cada função —seja vendas, marketing ou engenharia de software— está sendo redefinida aproveitando a IA." Assim como a inovação, a IA é "negócio de todos. Uma pessoa não pode ser especialista."

No entanto, precisa haver uma pessoa responsável, independentemente de seu título, diz Vin. "A transformação real precisa ser descentralizada, mas a operação precisa ser centralizada. Esta não é uma transformação única. As máquinas vão ficar cada vez melhores. À medida que se tornam mais inteligentes, mais oportunidades se abrem. É como dirigir uma transformação contínua."

De acordo com a Gartner, a empresa de pesquisa, a responsabilidade pela IA geralmente ainda está em grande parte no domínio do diretor de tecnologia e do diretor de informação, que respectivamente lideram as iniciativas de IA em 23% das organizações. A Foundry registra que apenas 21% das empresas têm planos de criar um cargo de CAIO, embora esse sentimento seja maior entre os respondentes da área de saúde (35%) e educação (33%).

O fundador da cúpula de CAIO, Mathison, acredita que o papel continuará relevante, se adaptando à tecnologia e se tornando disponível para empresas menores por meio de posições fracionadas em meio período. "Isso nivelará o campo de jogo", diz ele.

No entanto, Boudreau acredita que o cargo tem prazo de validade. "Eu acredito que se eu fizer meu trabalho bem, o cargo deveria desaparecer."