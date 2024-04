UE vai investigar Meta por falhas na moderação de desinformação russa

Bruxelas | Financial Times

A União Europeia está pronta para abrir uma investigação sobre o Facebook e o Instagram, da Meta, sob alegação de que o gigante das redes sociais não está fazendo o suficiente para combater a desinformação da Rússia e de outros países.

Segundo duas pessoas com conhecimento da investigação, os reguladores da Comissão Europeia suspeitam que a moderação da Meta não vai longe o suficiente para impedir a disseminação generalizada de publicidade política que pode minar o processo eleitoral.

Os funcionários da UE estão particularmente preocupados com a forma como as plataformas da Meta estão lidando com os esforços da Rússia para minar as próximas eleições europeias. No entanto, espera-se que a comissão não mencione especificamente a Rússia em seu comunicado e apenas faça referência à manipulação de informações por atores estrangeiros.

Logo da Meta - Arnd Wiegmann - 22.mai.2022/Reuters

Os funcionários da UE também temem que o mecanismo da empresa para permitir que os usuários sinalizem conteúdo ilegal não seja facilmente acessível ou amigável o suficiente para cumprir o Ato de Serviços Digitais da UE, a legislação emblemática do bloco projetada para policiar o conteúdo online.

A lei, aprovada em abril do ano passado, inclui medidas para forçar as plataformas a divulgar quais medidas estão tomando para combater a desinformação ou a propaganda. Se a UE considerar que a Meta está violando o Ato, a empresa poderá ser multada em até 6% de seu faturamento global anual.

A ação representa a mais recente ação regulatória tomada pela comissão contra os grandes grupos de tecnologia, à medida que crescem os temores entre os Estados-membros de que a Rússia esteja promovendo desinformação nas redes sociais para minar a democracia antes das eleições em toda a Europa no início de junho.

A comissão iniciará a investigação com base em um relatório enviado pela Meta em setembro sobre como a companhia está lidando com os riscos de desinformação em sua plataforma, bem como na avaliação própria da UE.

A investigação avaliará se a forma como o Facebook e o Instagram colocam conteúdo político em seus sites está em conformidade com a lei.

Os investigadores analisarão se a Meta falhou em mitigar os riscos ao planejar descontinuar o CrowdTangle, uma ferramenta que mostra aos editores como o conteúdo está se espalhando pelo site, e em destacar preocupações relacionadas a como a companhia rastreia a desinformação para ajudar verificadores de fatos e jornalistas.

Espera-se que a comissão dê à Meta cinco dias úteis para dizer o que fará para mitigar a situação ou ameaçar o grupo de mídia social com medidas sob o regulamento de serviços digitais do bloco, disseram as fontes.

"Temos um processo bem estabelecido para identificar e mitigar riscos em nossas plataformas", disse a Meta. "Estamos ansiosos para continuar nossa cooperação com a Comissão Europeia e fornecer a eles mais detalhes sobre este trabalho."

A comissão se recusou a comentar. O momento do anúncio ainda pode mudar, disseram as pessoas.

A investigação da Meta segue uma investigação separada sobre o X (ex-Twitter) em relação a conteúdo ilegal e desinformação de conteúdo violento e terrorista se espalhando em sua plataforma após os ataques de 7 de outubro do Hamas contra Israel.

Também ocorre após reguladores imporem salvaguardas eleitorais destinadas a combater ameaças online à integridade dos processos eleitorais. Como resultado das diretrizes, plataformas de mídia social como X e Meta serão obrigadas a analisar os riscos de desinformação online em todo o bloco.