Com projetos comprometidos, estúdios gaúchos de games ajudam vítimas de tragédia no RS

São Paulo

O estúdio gaúcho Burning Goat se destacou no último BIG Festival com o game "The Last Grape", um jogo rápido de ação inspirado em "Super Meat Boy". As chuvas que caíram no Rio Grande do Sul nas últimas semanas, porém, transformaram o que poderia ser uma época de crescimento e esperança para essa pequena empresa em uma tragédia.

"A Burning Goat, nesse momento, é um fantasma. Não existe mais", afirma Max Araújo, produtor do estúdio formado também pelo artista Yuri Santos, a game designer Íris Passos e o programador Felipe Araújo.

Homem caminha em meio à inundação na cidade de Eldorado do Sul (RS) - Anselmo Cunha - 12.mai.24/AFP

Max, Yuri e Íris, moradores de Porto Alegre, foram impactados indiretamente pelas chuvas e passaram por períodos com falta de água e luz. Felipe, no entanto, perdeu tudo que tinha em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, um dos lugares mais atingidos pelo transbordamento do lago Guaíba.

"A cidade onde ele mora foi praticamente obliterada. Não existe mais nada lá. A água tomou conta da cidade inteira. O Felipe perdeu tudo que ele tinha", conta Max.

Enquanto o programador tenta reunir sua família, dividida em diferentes abrigos da região metropolitana de Porto Alegre, a Burning Goat busca uma forma de ajudá-lo a reerguer sua vida.

"Não somos um estúdio que movimenta um volume de dinheiro relevante, a gente não tinha reservas", diz Max, que está divulgando uma chave Pix (c40d9c00-cca3-441e-b5f3-a6a37d381bf0) para receber doações para Felipe. "Estamos paralisados no momento, tentando tocar os projetos com o que a gente consegue."

O programador Felipe Araújo, do estúdio Burning Goat, no abrigo em que está alojado - Arquivo pessoal

As chuvas e enchentes atingiram em cheio uma das mais prolíficas comunidades de desenvolvedores de jogos do Brasil. Com 69 estúdios, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com mais empresas de games no país, só atrás de São Paulo (302) e Rio de Janeiro (107), segundo a Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2023, produzida pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos).

Mais da metade dos estúdios gaúchos (37) tem sede em Porto Alegre, cidade duramente atingida por enchentes. É na capital gaúcha que fica, por exemplo, a Epic Games Brasil (antiga Aquiris), um dos estúdios brasileiros de maior sucesso internacional e desenvolvedor de jogos como "Horizon Chase" e "Wonderbox". A sede do braço brasileiro da criadora de "Fortnite" fica em uma região que não foi diretamente atingida pelas enchentes.

Entre os estúdios independentes, quem deu um pouco mais de sorte vem se mobilizando para ajudar os menos afortunados. É o caso, por exemplo, de Gabriel Stümer, CEO da desenvolvedora de jogos hiper casuais Clap Clap Games.

Morando em uma região menos atingida pelas chuvas em Porto Alegre, ele acompanhou apreensivo a situação de amigos e familiares ilhados pelas enchentes. "Conseguimos resgatar todos na segunda-feira, em um dos dias mais caóticos que já tive na minha vida", conta o desenvolvedor, que agora abriga em sua casa 12 pessoas, cinco cachorros e três gatos.

A Epopeia Games, que lança nesta semana "Mullet MadJack", seu primeiro jogo como publisher, também viu seus projetos serem atrapalhados pela tragédia climática. "A nossa chefe de estratégia de marketing está ilhada em Porto Alegre. Até ontem [quarta-feira] ela estava sem nada. Sem luz, sem água e sem internet", afirma Ivan Sendin, diretor executivo do estúdio.

Além dessas dificuldades, Sendin destaca o aspecto emocional como um dos principais obstáculos para retomar as atividades em meio a histórias de perdas, destruição e mortes. "Todo mundo está até com vergonha de celebrar alguma coisa", diz o fundador da Epopeia Games, que no momento está desenvolvendo "Gaucho and the Grassland", jogo de construção inspirado na história e nas lendas do Rio Grande do Sul.

Empresas um pouco maiores e mais estruturadas estão dedicando boa parte de seus recursos para ajudar as pessoas que foram mais atingidas pela tragédia.

Considerada uma das maiores desenvolvedoras independentes do Rio Grande do Sul, a Hermit Crab lançou uma campanha interna para incentivar seus quase cem funcionários a fazer doações para os atingidos pelas enchentes. Pela iniciativa, para cada real doado por um funcionário a empresa doará mais um, afirma Matheus Vivian, CEO da Hermit Crab.

A companhia, que fechou recentemente parceria com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) para fazer jogos mobile e criar uma experiência no "Roblox" com o tema do Time Brasil, vem tentando manter seus compromissos em dia, mesmo em meio a dificuldades.

Já a Kreativitas Studio viveu um pouco dos dois lados. A empresa, que funciona em esquema 100% remoto, organizou na última semana seu primeiro encontro presencial na cidade de Esteio (RS). Seus 12 funcionários, vindos de vários estados do país, acabaram testemunhando uma das piores catástrofes naturais da história do Rio Grande do Sul.

"Eles chegaram aqui e começou a chuva e a enchente. A gente teve que dar um jeito de levar eles de volta. Levamos até Santa Catarina e de lá eles pegaram o voo para casa, já que o aeroporto daqui já estava fechado", conta Guga Zagonel, fundadora e administradora do estúdio.

Com todos a salvo, a empresa voltou seus esforços para ajudar quem precisava. No momento, ela está desenvolvendo um aplicativo para facilitar que donos de pets que se separaram de seus animais os reencontrem. "O que está sendo mais difícil é fazer o upload das fotos de todos os pets que estão em abrigos, para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma", afirma Guga.

Além dessas iniciativas, a comunidade Ctrl Alt está organizando um pacote com mais de 90 jogos de desenvolvedores brasileiros para ajudar a arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. O primeiro lote de jogos, vendidos pela Frame, já se esgotou e arrecadou cerca de R$ 20 mil para instituições que ajudam as vítimas da tragédia. O grupo agora busca a inclusão de novos estúdios para fechar um segundo lote de jogos.

Veja aqui outras formas de doar e ajudar as pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

RKGK / Rakugaki

(PC)

Não se deixe enganar pelo nome. Apesar de se inspirar esteticamente nos animes japoneses, "RKGK / Rakugaki" é um jogo de plataforma 3D com sangue latino. Título de estreia do estúdio mexicano Wabisabi, o jogo conta a história da heroina Valah, que usa o grafite para combater uma força opressora que drena a individualidade das pessoas e sua capacidade de se expressar criativamente. A essa mistura de referências, se juntam a jogabilidade rápida e a direção de arte deslumbrante, criando um título que pode ser apreciado por todos desde o lançamento, que acontece no próximo dia 22.

Imagem do jogo 'RKGK / Rakugaki', do estúdio mexicano Wabisabi - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Microsoft fechará quatro estúdios que pertenciam à Zenimax, entre eles Arkane Austin (de "Prey" e "Redfall") e Tango Gameworks ("The Evil Within" e "Hi-Fi Rush"). Segundo a Bloomberg, o chefe do Xbox Game Studios Matt Booty afirmou em email para funcionários que as mudanças "têm como fundamento priorizar títulos de alto impacto e investir ainda mais no portfólio de jogos de sucesso da Bethesda."

O site The Verge afirmou que Booty disse em reunião com funcionários para explicar a decisão que a Microsoft quer que seus estúdios façam "jogos menores que nos tragam prestígio e prêmios". Estranhamente, a descrição cabe como uma luva em "Hi-Fi Rush", último título da Tango Gameworks.

O fechamento desapontou o chefe do estúdio Arkane Lyon, Dinga Bakaba, que atualmente trabalha em um game do herói "Blade", da Marvel. Em publicação no X, ele afirmou que o fechamento dos estúdios foi "uma p… facada no estômago".

A presidente da Xbox, Sarah Bond, afirmou que a Microsoft lançará uma loja de games mobile ainda em julho deste ano. A novidade, anunciada durante encontro de tecnologia promovido pela Bloomberg, estará disponível na internet e promete fazer frente às lojas da Apple e do Google.

A Nintendo admitiu pela primeira vez que trabalha em um console sucessor do Nintendo Switch. Em uma postagem no X, o presidente da empresa, Shuntaro Furukawa, afirmou que o novo console será anunciado até o fim do ano fiscal (31 de março de 2025).

A Remedy, desenvolvedora de "Alan Wake" e "Control", anunciou o cancelamento do projeto "codinome Kestrel" para focar esforços em suas franquias já existentes. O projeto, anunciado em novembro de 2023, seria um game multiplayer pago e, segundo o CEO da empresa, Tero Virtala, estava em estágio inicial de concepção.

O próximo grande jogo da série "Assassin’s Creed", que era conhecido apenas pelo codinome "Red", se chamará "Assassin’s Creed Shadows". O título será o primeiro da série de jogos de ação da Ubisoft ambientado no Japão.

A Sega anunciou oficialmente "Sonic Rumble", jogo multiplayer para dispositivos móveis. O game, que teve imagens vazadas nas redes sociais, é um battle royale em que 32 jogadores disputam corridas em busca de anéis dourados com personagens da franquia. O título passará por um período de testes em beta fechado de 24 a 26 de maio.

O game de caça de monstrinhos para celulares "Pokémon GO" passará a aceitar pagamentos em Pix no Brasil. Por enquanto, a novidade só estará disponível na versão do jogo para dispositivos Android.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

15.mai

"Baladins": preço não disponível (PC)

"Mullet MadJack" (jogo brasileiro): preço não disponível (PC)

"Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer": R$ 44,61 (Switch), preço não disponível (PS 4/5)

16.mai

"Ghost of Tsushima: Director's Cut": R$ 249,90 (PC)

"Lorelei and the Laser Eyes": R$ 99,99 (Switch), preço não disponível (PC)

"Read Only Memories: Neurodiver": R$ 79 (Switch), preço não disponível (PC, PS 5, Xbox One/X/S)

17.mai

"Morbid: The Lords of Ire": R$ 87,41 (Switch), preço não disponível (PC, PS 5, Xbox One/X/S)

"My Little Pony: Mistério em Zephyr Heights": R$ 147,45 (Xbox One/X/S), R$ 206,66 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

20.mai

"Songs of Conquest": R$ 75 (PC)

21.mai

"Gestalt: Steam & Cinder": preço não disponível (PC)

"Paper Trail": grátis* (Android, iOS), R$ 59,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Senua's Saga: Hellblade II"**: R$ 229 (PC, Xbox X/S)

"System Shock": preço não disponível (PS 4/5, Xbox One/X/S)

"XDefiant": grátis (PC, PS 5, Xbox X/S)

*Para assinantes Netflix

**Disponível no Xbox Game Pass