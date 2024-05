Apple anuncia novo chip voltado à IA em iPad Pro atualizado

San Francisco | Reuters

A Apple anunciou nesta terça-feira (7) uma nova versão do iPad Pro com um chip voltado à computação em inteligência artificial (IA), à medida que se apressa para alcançar seus rivais em uma corrida para dominar a tecnologia.

Apresentar seu novo chip M4 em um tablet, em vez de seus notebooks Mac, é incomum para a Apple, e sugere que a empresa está ansiosa para dar aos desenvolvedores uma vantagem inicial na criação de aplicativos relacionados à IA antes do WWDC (Worldwide Developers Conference), que acontece no mês que vem, disseram analistas.

Os anúncios tiveram pouco impacto sobre as ações da Apple, que avançavam cerca de 0,5% depois de subirem até 1,8% mais cedo no dia.

Enquanto a Microsoft e a Alphabet têm mergulhado de cabeça na IA e visto suas ações dispararem para patamares recordes, as ações da Apple acumulam queda de 5% no ano até o momento, com a companhia lutando contra a fraca demanda pelo iPhone e enquanto os investidores aguardam para ver como a empresa vai aproveitar a tecnologia de IA.

A Apple disse que o iPad Pro —o modelo mais caro— terá displays atualizados e custará a partir de US$ 1.000 (R$ 12.299 na loja oficial do Brasil) para um modelo de 11 polegadas e US$ 1.300 (R$ 15.899 no Brasil) para um modelo de 13 polegadas.

Ele virá com um chip M4 com um "motor neural" maior, parte do chip especificamente projetada para o tipo de computação exigido para rodar recursos de IA, como geração de texto ou imagens.

Os chips da Apple apresentam um motor neural desde 2017, mas concorrentes como Intel e Qualcomm promovem tecnologias competitivas, às quais se referem como unidades de processamento neural, ou NPUs, para computadores pessoais.

"Com esse nível de desempenho, o motor neural e o M4 são mais poderosos do que qualquer unidade de processamento neural em qualquer PC de IA hoje", disse Tim Millet, vice-presidente de arquitetura de plataforma da Apple, durante a apresentação.

A Apple também apresentou novos modelos de seu iPad Air de preço médio, que agora virá em um tamanho de tela maior de 13 polegadas por US$ 800 (R$ 9.499), bem como o tamanho de 11 polegadas em que anteriormente era vendido por US$ 600 (R$ 6.999).

Esses tablets vêm com o chip M2 da Apple, que chegou ao mercado nos MacBooks da companhia em 2022.