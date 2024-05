Google usará IA para detectar tentativas de golpes em ligações em celulares Android

São Paulo

O Google usará sua inteligência artificial Gemini para detectar padrões associados a ligações fraudulentas e alertar o dono do smartphone sobre o risco de golpe.

O usuário, segundo apresentação da empresa feita na terça (14), receberá um alerta caso alguém se passando por representante de banco solicite transferências com urgência, pagamento com cartão ou informações pessoais, como senhas. São solicitações que um banco não faz por telefone.

De acordo com relatório citado pelo Google, num período de 12 meses, usuários perderam mais de US$

1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) por conta de fraudes no smartphone.

Foto ilustrativa mostra smartphone com aplicativo do Gemini aberto na tela - Michael M. Santiago/Getty Images via AFP

Embora o modelo tenha acesso ao conteúdo da conversa, esses dados não serão compartilhados com a empresa. Isso é possível, já que a versão nano do Gemini é capaz de funcionar localmente no smartphone, sem conexão com a internet.

IA PARA BUSCAR FOTOS E 'ENTREVISTAR' VÍDEOS

Outra solução apresentada pelo Google nesta terça foi o "Ask Photos", algo como "peça fotos" em tradução livre. O recurso permitirá ao usuário encontrar fotos em pesquisas feitas em texto corrido, interpretado pela IA generativa Gemini. Também será possível perguntar qual é a melhor foto de um álbum ou de uma visita a uma cidade.

Com a mesma tecnologia, será possível perguntar ao assistente de IA informações contidas em um vídeo, ou pedir que a ferramenta gere legendas para publicações no Instagram ou no Youtube.

ASSISTENTE DE VOZ MELHORADO

Com o Gemini Nano, o Google também promete melhorar os assistentes virtuais, como Google Assistant, Siri (da Apple) e Alexa (da Amazon). Os telefones, a começar pelo Pixel 9, do próprio Google, serão capazes de compreender informações de contexto, como imagens, sons e linguagem falada.

Aplicativos que utilizam o Gemini Nano serão capazes de "compreender o mundo da mesma forma que as pessoas fazem", segundo o Google. A empresa disse que ainda neste ano lançará a função "live" ao Gemini, que permitirá que os usuários conversem e mostrem objetos e cenas ao chatbot em tempo real.

ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Os recursos do Gemini Nano devem chegar ao TalkBack, ajudando pessoas com cegueira ou visão limitada a obter descrições mais ricas e claras do que está acontecendo em uma imagem. A atualização ajudará a preencher informações que faltam, dando, por exemplo, mais detalhes sobre o que está em uma foto ou o estilo e corte das roupas ao fazer compras online. O Google promete velocidade e funcionamento offline.

CIRCULE PARA BUSCAR

A função "circule para buscar", permite escolher partes de imagens para executar uma busca na internet, chegará a todos os celulares com a versão atual do Android. A opção foi lançada junto com o Samsung Galaxy S24 em janeiro e estava restrita a aparelhos da fabricante coreana, que havia assinado um contato de exclusividade com o gigante das buscas.

NOVA MARCA D'ÁGUA

O Google adicionará uma espécie de marca d'água digital, chamada 'Synth ID', a todos os vídeos e fotos criados ou editados com inteligência artificial da empresa. A medida visa conter a disseminação de deepfakes, imagens e áudios falsos feitos com IA para dissimular a realidade.