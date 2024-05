Google integra IA generativa às buscas com promessa de acabar com 'trabalho braçal'

São Paulo

O Google integrará sua inteligência artificial generativa, o Gemini, à sua plataforma de busca, com objetivo de tornar as pesquisas mais rápidas e organizadas.

Com a ferramenta, os usuários poderão fazer perguntas mais complexas, com vídeos e imagens, de forma semelhante "a um pensamento humano", diz o gigante da tecnologia.

Em material divulgado à imprensa, a Google afirma que sua IA generativa, personalizada para a ferramenta de busca, acelera e simplifica as pesquisas, auxiliando na elaboração das perguntas e no filtro das respostas.

Letras compõem a palavra "Alphabet", nome da holding dona do Google, acima de tela com a página do site de busca - Pascal Rossignol/Reuters

Os resultados continuarão com uma lista de links de referência que poderão ser consultados pelos usuários, como já funcionava na busca com IA disponível para testadores do Google desde outubro. No fim do ano passado, o Google também passou a entregar respostas geradas por IA na busca para testadores.

Segundo o Google, os testes com inteligência artificial no buscador, feitos entre outubro e maio, mostram que usuários fazem mais consultas e ficam mais satisfeitos com os resultados nesse modelo. Os resumos como resposta a buscas no Google estarão disponível nos Estados Unidos a partir desta terça-feira (14) e serão lançados em outros países "em breve".

Será possível pesquisar, por exemplo: "os melhores estúdios de ioga ou pilates em São Paulo, com detalhes sobre suas ofertas de matrícula e tempo de caminhada a partir da Paulista". Antes, essa busca seria fragmentada, com a necessidade de entrar em diferentes sites em cada uma das etapas, de acordo com a demonstração da empresa.

Isso se deve ao raciocínio em várias etapas da Gemini, capaz de incorporar nuances e ressalvas que o usuário tenha em mente. A capacidade de planejamento, também presente, permite a criação de planos bastante específicos: "Um plano de refeições para um grupo, fácil de preparar e com duração de 3 dias". Esses resultados podem ser exportados.

Com o objetivo de facilitar a exploração, o Google incluirá uma página com resultados organizados por IA, em uma espécie de brainstorming digital. "Em vez de uma lista de links, você verá insights agrupados em títulos exclusivos gerados por IA, apresentando uma ampla variedade de perspectivas e tipos de conteúdo."

Para além das buscas textuais, haverá a opção de busca através de imagens e vídeos, o que deve poupar o usuário do esforço de traduzir, em palavras, uma dúvida ligada aos objetos ao seu redor.

"Por exemplo, talvez você tenha comprado um toca-discos, mas ele não funciona e a peça de metal com a agulha está flutuando. Pesquisar com um vídeo economiza tempo e trabalho para encontrar as palavras certas para descrever esse problema, e você terá um resumo de IA com etapas e recursos para solucioná-los."

O Google cita as fontes das informações coletadas, ao contrário do ChatGPT.