Em processos, estados dos EUA mostram falhas da Meta para garantir segurança de crianças

Em abril de 2019, David Ginsberg, um executivo da Meta, enviou um email para seu chefe, Mark Zuckerberg, com uma proposta para pesquisar e reduzir a solidão e o uso compulsivo no Instagram e no Facebook.

No email, Ginsberg observou que a empresa enfrentava questionamentos pelos impactos de seus produtos "especialmente sobre o uso/dependência problemática de adolescentes". Ele pediu a Zuckerberg 24 engenheiros, pesquisadores e outros funcionários para corrigir a situação.

Zuckerberg foi alertado por funcionários sobre problemas no Facebook e Instagram - Nathan Howard/Reuters

Uma semana depois, Susan Li, atual diretora financeira da empresa, informou a Ginsberg que o projeto não foi "financiado" devido a restrições de pessoal. Adam Mosseri, chefe do Instagram, também recusou custear o projeto.

As trocas de emails são apenas uma parte das evidências citadas entre mais de uma dúzia de processos judiciais movidos desde o ano passado pelos procuradores-gerais de 45 estados e do distrito de Colúmbia.

Os estados acusam a Meta de enganar adolescentes e crianças no Instagram e no Facebook, enquanto omitem os perigos do público. Usando uma abordagem jurídica coordenada, os procuradores-gerais procuram obrigar a Meta a reforçar as proteções para menores.

Uma análise do New York Times das petições judiciais dos estados —incluindo cerca de 1.400 páginas de documentos da empresa e correspondências usadas como provas pelo estado do Tennessee— mostra como Zuckerberg e outros líderes da Meta repetidamente promoveram a segurança das plataformas da empresa minimizando os riscos para os jovens, enquanto rejeitavam apelos dos funcionários para reforçar as barreiras de proteções para jovens e contratar mais funcionários.

Em entrevistas, os procuradores-gerais de vários estados que processam a Meta disseram que Zuckerberg fez com que sua empresa impulsionasse o engajamento do usuário em detrimento do bem-estar das crianças.

"Muitas dessas decisões acabaram na mesa de Zuckerberg", disse Raúl Torrez, procurador-geral do Novo México. "Ele precisa ser questionado e responsabilizado explicitamente pelas decisões que tomou."

Os processos estaduais contra a Meta refletem preocupações crescentes de que adolescentes e crianças nas redes sociais possam ser vítimas de assédio sexual e de agressões virtuais, além de serem induzidos pelo algoritmo ao uso compulsivo das redes.

Meta diz que trabalha para segurança de jovens

A Meta contestou as alegações dos estados e entrou com pedidos para que as ações fossem rejeitadas. Em comunicado, a porta-voz da Meta, Liza Crenshaw, disse que a empresa está comprometida com o bem-estar dos jovens e tem muitas equipes e especialistas dedicados a replicar o uso das redes.

Ela acrescentou que a Meta desenvolveu mais de 50 ferramentas e recursos de segurança para jovens, incluindo a limitação de conteúdo inadequado para a idade e a restrição de adolescentes menores de 16 anos de receberem mensagens diretas de pessoas que não seguem.

"Queremos tranquilizar os pais de que eles podem ficar tranquilos em seu trabalho, pois estamos fazendo o melhor para garantir o uso seguro aos adolescentes nas redes", disse Crenshaw. De acordo com ela, as contestações dos estados "deturpam nosso trabalho usando citações seletivas e documentos escolhidos a dedo."

A Meta luta há muito tempo para atrair e reter adolescentes, que são uma parte central da estratégia de crescimento da empresa, como mostram documentos internos da empresa.

O estado do Tennessee aponta que os adolescentes se tornaram uma prioridade para Zuckerberg já em 2016, quando a empresa ainda era conhecida como Facebook e possuía aplicativos como Instagram e WhatsApp. Naquele ano, uma pesquisa com jovens realizada pelo banco de investimento Piper Jaffray relatou que o Snapchat havia superado o Instagram em popularidade.

No mesmo ano, o Instagram lançou o Stories, um recurso semelhante ao Snapchat para compartilhar fotos e vídeos. Zuckerberg orientou os executivos a se concentrarem em fazer com que os adolescentes passassem mais tempo nas plataformas da empresa, de acordo com a reclamação do Tennessee.

"O objetivo geral da empresa é o tempo total gasto pelos adolescentes", escreveu um funcionário, cujo nome foi omitido, em um email para os executivos em novembro de 2016, de acordo com a correspondência interna que consta no processo movido por Tennessee.

As equipes participantes devem aumentar o número de funcionários dedicados a projetos para adolescentes em pelo menos 50%, acrescentou o email, observando que o Meta já tinha mais de uma dúzia de pesquisadores analisando o mercado.

Em abril de 2017, Kevin Systrom, CEO do Instagram, enviou um email para Zuckerberg pedindo mais funcionários para trabalhar na redução de danos aos usuários, de acordo com a ação do Novo México.

Zuckerberg respondeu que incluiria o Instagram em um plano para mais contratações, mas disse que o Facebook enfrentava "problemas maiores". Na época, os legisladores estavam criticando a empresa por não ter conseguido impedir a desinformação durante a campanha presidencial dos EUA em 2016.

A Meta disse que uma equipe do Instagram desenvolveu e adotou medidas de segurança e experiências para os usuários jovens. A empresa não respondeu se Zuckerberg havia contratado mais funcionários.

Em janeiro de 2018, Zuckerberg recebeu um relatório estimando que 4 milhões de crianças com menos de 13 anos estavam no Instagram, de acordo com uma ação movida em tribunal federal por 33 estados.

Os termos de uso do Facebook e do Instagram proíbem usuários menores de 13 anos. Mas o processo de inscrição da empresa para novas contas permitiu que as crianças mentissem facilmente sobre sua idade, de acordo com o processo. As práticas do Meta violaram uma lei federal de privacidade online infantil que exige que certos serviços online obtenham o consentimento dos pais antes de coletar dados pessoais, como informações de contato, de crianças menores de 13 anos, alegam os estados.

Em março de 2018, o New York Times relatou que a Cambridge Analytica, uma empresa de perfil de eleitores, havia coletado secretamente os dados pessoais de milhões de usuários do Facebook. Isso levou a um maior questionamento sobre as práticas de privacidade da empresa, incluindo para menores.

Zuckerberg testemunhou no mês seguinte em uma audiência no Senado: "Não permitimos que pessoas com menos de 13 anos usem o Facebook". Os procuradores-gerais de dezenas de estados discordam.

Em seu comunicado, a Meta disse que o Instagram tinha medidas para remover contas de menores de idade quando eram identificadas pela empresa. A Meta afirmou que removeu centenas de milhares de contas que não conseguiam provar que atendiam aos requisitos de idade.