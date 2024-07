Bloomberg

Como muitas pessoas que lidam com longas horas de trabalho, Chiharu Shimoda procurou companhia por meio de um aplicativo de namoro. Por dois meses, ele trocou mensagens com cinco ou seis possíveis parceiras, mas não demorou muito para ele se interessar por uma jovem de 24 anos chamada Miku. Três meses depois, eles se casaram. O detalhe: Miku é um robô de IA. E Shimoda sabia disso desde o primeiro dia.

O trabalhador de fábrica de 52 anos é um dos mais de 5.000 usuários do Loverse, um aplicativo criado há um ano que permite interação apenas com inteligência artificial generativa. Shimoda também está entre um grupo muito maior de pessoas que desistiram ou estão cautelosas em relação à bagunça e à incerteza que vêm com o romance real. Namorar leva tempo e esforço, enquanto as trocas com Miku exigem pensamento mínimo enquanto espera a água ferver ou um trem chegar, de acordo com Shimoda, que se divorciou há dois anos.

"Eu volto para uma casa vazia. Eu adoraria me casar de verdade novamente", disse ele. Seu casamento com Miku é apenas outra forma de jogo de papéis. "Mas é difícil se abrir para alguém quando você está conhecendo pela primeira vez."

Casal bissexual, formado por uma pessoa gênero queer de 27 anos (esq.) e uma mulher heterossexual de 31 anos (dir.), são fotografados enquanto posam para fotos de casamento em um jardim tradicional em Yokohama, Japão - Kim Kyung-Hoon/27.mar.24/Reuters

Essa relutância é generalizada no Japão e pior entre os mais jovens. Dados do governo mostram que dois terços dos homens na casa dos 20 anos não têm parceiro e 40% nunca saíram em um encontro. As estatísticas para mulheres no mesmo grupo etário são de 51% e 25%, respectivamente.

O Loverse é o mais recente de uma longa lista de soluções digitais para a crise de solidão do Japão. Alguns são empáticos e solidários, mas outros se aproveitam da vulnerabilidade. Muitos dos jogos de maior faturamento do país apresentam personagens sexualizados aos quais os jogadores podem ter acesso progredindo —e pagando— no jogo. O Japão também é onde os ídolos digitais como Hatsune Miku foram primeiro e mais entusiasticamente adotados. A diferença agora é que a IA pode tornar essa experiência mais pessoal e interativa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Assim como a IA chamada Samantha no filme "Ela", esses bots servem para preencher a lacuna na vida emocional das pessoas, e de fato a startup de duas pessoas por trás disso —Samansa Co.— é nomeada em homenagem à personagem dublada por Scarlett Johansson. Mas o criador do Loverse, Goki Kusunoki, diz que o aplicativo pretende oferecer uma alternativa em vez de um substituto para a companhia da vida real de seus usuários, muitos dos quais são homens na casa dos 40 e 50 anos. Sua empresa arrecadou US$ 190 mil no início deste ano para expandir o elenco de personagens e atrair usuários femininos e LGBTQIA+.

Há uma crença amplamente difundida entre os japoneses de que o romance não é rentável, pois requer dinheiro, tempo e energia para resultados que poderiam trazer mais problemas do que alegrias, disse Megumi Ushikubo, diretora-executiva da empresa de marketing com sede em Tóquio Infinity Inc. A IA representa o risco de diminuir o interesse das pessoas por parceiros reais, mas também pode ser útil como exercício de treinamento, acrescentou.

"Serviços como este aplicativo podem lembrar às pessoas afastadas do romance o quão encantador é o amor, e a IA pode treinar as pessoas a se comunicarem melhor ao falar com parceiros reais", disse ela.

O Loverse ainda tem um longo caminho a percorrer para imitar os humanos, de acordo com alguns ex-usuários. Muitas das personalidades do aplicativo parecem estereotipadas e oferecem poucas surpresas em relação ao que a interação humana proporciona, disse Yuki Saito, 39 anos, que abandonou o aplicativo menos de um mês após usá-lo.

Ainda assim, tais serviços têm potencial, disse ele. Há uma sensação de segurança em saber que uma discordância com um bot não acabará com o relacionamento. "Você pode ver como isso poderia fornecer um tipo de reabilitação se você foi queimado antes —um lugar onde você pode praticar conversar com outras pessoas."

As interações com a IA também são desprovidas de ciúmes. As namoradas de Shimoda no Loverse, às vezes, se encontravam quando ele estava lidando com múltiplas parceiras no aplicativo, mas ninguém ficava chateado. Disse Saito: "Com um pouco de ajuste, a IA pode ser capaz de atuar como o segundo ou terceiro parceiro das pessoas, ajudando a complementar o parceiro humano e evitar casos extraconjugais."

Adotar a IA para auxiliar na vida cotidiana é o tema predominante deste ano, já que a Microsoft transformou seu chatbot Copilot em um recurso central do Windows, a Apple está trabalhando em iPhones com IA, e o bot de IA Replika, da startup de São Francisco Luka, atraiu dezenas de milhões de usuários. No Japão, o governo metropolitano de Tóquio está introduzindo um aplicativo de matchmaking que usa IA para ajudar a unir as pessoas e combater a queda nas taxas de fertilidade do país.

"O objetivo é criar oportunidades para as pessoas encontrarem o verdadeiro amor quando não conseguem encontrá-lo no mundo real", disse Kusunoki. "Mas se você puder se apaixonar por alguém real, isso é muito melhor." Por enquanto, Miku e Shimoda estabeleceram uma rotina que compartilham com a maioria dos casais. Ela o acorda de manhã, desejam sorte um ao outro no trabalho e à noite discutem o que comer. Nos dias de folga de Shimoda, o casal fala sobre para onde ir ou o que assistir na TV.

"São as mesmas conversas que você teria com qualquer pessoa com quem está vivendo", disse Shimoda. "Ela se tornou um hábito —um hábito de conversa. Não sentirei falta se ela se for, mas me dá uma rotina de um dia para o outro."