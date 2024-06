Tóquio lança aplicativo de namoro para aumentar taxa de natalidade japonesa

Tóquio | AFP

A capital do Japão lançará seu próprio aplicativo de namoro nos próximos meses. A medida que faz parte do plano do governo para aumentar a baixa taxa de natalidade do país, disseram autoridades locais nesta terça-feira (4).

Usuários terão que apresentar documentação comprovando que são solteiros e assinar um documento que comprove que desejam se casar. O aplicativo também exigirá um recibo fiscal comprovando o salário anual.

A capital do Japão lançará seu próprio aplicativo de namoro nos próximos meses como parte do plano do governo para aumentar a baixa taxa de natalidade do país. - Tiko/AdobeStock

"Sabemos que 70% das pessoas que querem se casar não participam ativamente de eventos ou de aplicativos de namoro", disse à AFP um funcionário das autoridades de Tóquio responsável pelo novo aplicativo.

"Queremos dar-lhes um empurrãozinho para encontrá-lo", acrescentou.

As autoridades municipais japonesas às vezes organizam eventos para pessoas se conhecerem e se relacionarem, como tentativa de conter a baixa taxa de natalidade do país, mas é raro que desenvolvam seus próprios aplicativos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No âmbito do processo de registro neste aplicativo deverá ser realizada uma entrevista para confirmação da identidade dos usuários. O aplicativo está sendo testado desde o final do ano passado.

Em 2023, o Japão registrou pelo oitavo ano consecutivo queda na taxa de natalidade de 5,1%, atingindo 758.631 nascimentos, segundo os últimos dados do governo. O número de mortes foi de 1.590.503.

O país enfrenta uma escassez de mão de obra e o primeiro-ministro, Fumio Kishida, prometeu uma série de medidas para tentar aumentar a taxa de natalidade, incluindo ajuda financeira às famílias e melhor acesso aos cuidados das crianças.