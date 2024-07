Netshoes diz que dados de clientes podem ter vazado para terceiros

São Paulo | Reuters

A Netshoes, controlada pelo Magazine Luiza, afirmou nesta quarta-feira (18) que informações de clientes podem ter vazado para terceiros durante um "incidente cibernético" que, segundo a empresa, não envolveu dados "sensíveis" nem afetou as operações da companhia.

A empresa não informou quando o incidente teria ocorrido e nem quantos clientes podem ter sido afetados.

Netshoes anuncia possível vazamento de dados de clientes - Kacper Pempel/Reuters

"Assim que foi informada sobre o incidente, a Netshoes reforçou todas as medidas de segurança e controle", disse a companhia em comunicado para a imprensa.

A Netshoes afirmou que já comunicou as autoridades sobre o tema e que busca esclarecer o que ocorreu. "A empresa também iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido e trabalhará juntamente com os órgãos competentes, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esclarecer as circunstâncias do episódio e evitar eventuais contratempos aos clientes", disse.