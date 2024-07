Cabos de internet submarinos viram alvos militares e preocupam Ocidente

The Economist

Não muito tempo atrás, uma parte do governo britânico pediu à Rand Europe, um think-tank de Cambridge, Inglaterra, para conduzir algumas pesquisas sobre infraestrutura crítica submarina.

O think-tank estudou mapas disponíveis publicamente de cabos de internet e eletricidade. Entrevistou especialistas. Realizou grupos focais. No meio do processo, Ruth Harris, líder do projeto, percebeu que sem querer havia descoberto muitos detalhes sensíveis que poderiam ser explorados pela Rússia ou por outros adversários.

Quando ela entrou em contato com o departamento não identificado do governo, eles ficaram chocados. A reação, ela lembra, foi: "Meu Deus. Isso é secreto."

Quando souberam que a equipe de Harris era composta por pessoas de toda a Europa, exigiram que fosse reformulada, diz ela: "Isso precisa ser apenas para os olhos do Reino Unido".

Cabos de fibra óptica - Alessandro Bianchi/Reuters

Os governos ocidentais têm se preocupado silenciosamente com a segurança dos cabos submarinos, que transportam a maior parte do tráfego de internet do mundo, há muitos anos.

Mas somente recentemente a questão ganhou destaque, devido a uma série de incidentes obscuros do Mar Báltico ao Mar Vermelho e a uma compreensão mais ampla de que a infraestrutura, de todos os tipos, é um alvo para subversão e sabotagem.

Em toda a Europa, espiões russos e seus intermediários atacaram alvos ligados à Ucrânia, invadindo empresas de saneamento, incendiando depósitos e planejando atacar bases militares americanas na Alemanha.

O medo é que as comunicações subaquáticas possam ser paralisadas em uma crise ou em tempos de guerra, ou interceptadas para segredos em tempos de paz. E à medida que os Estados Unidos e a China disputam influência em toda a Ásia, os cabos submarinos se tornaram uma parte crucial da competição.

Mais de 600 cabos submarinos ativos ou em implementação cruzam os oceanos do mundo, percorrendo mais de 1,4 milhão de quilômetros no total, o suficiente para ir da Terra à Lua mais de três vezes, de acordo com a consultoria TeleGeography.

Eles transportam a grande maioria do tráfego de internet. Para dar um exemplo, a Europa está conectada aos EUA por cerca de 17 cabos, principalmente via Reino Unido e França. Mais de 100 cabos são danificados a cada ano ao redor do mundo, muito frequentemente por barcos arrastões e navios levando suas âncoras.

O problema é que é difícil distinguir acidentes de sabotagens. Como no caso do dano infligido ao gasoduto Balticonnector e a um cabo de comunicação próximo no Golfo da Finlândia em outubro de 2023.

Autoridades regionais suspeitaram do envolvimento do Newnew Polar Bear, um navio porta-contêineres de propriedade chinesa que havia trocado sua tripulação anteriormente em Kaliningrado, um exclave russo, e que posteriormente apareceu em Arkhangelsk sem sua âncora.

Nove meses depois, as autoridades finlandesas acreditam que o incidente provavelmente foi um acidente mesmo. Outras autoridades ocidentais continuam a suspeitar dos russos.

ABAIXO DA SUPERFÍCIE

Isso é compreensível. A Rússia investiu pesadamente em capacidades navais para sabotagem subaquática, principalmente por meio da GUGI, uma unidade secreta que opera submarinos de águas profundas e drones navais.

"Os russos estão mais ativos nesse domínio", alertou o chefe de inteligência da Otan no ano passado. Um relatório publicado em fevereiro pelo Policy Exchange, um think-tank de Londres, afirmou que desde 2021 houve oito incidentes de corte de cabos "não atribuídos, mas suspeitos" na região euro-atlântica, e mais de 70 avistamentos publicamente registrados de navios russos "se comportando de forma anormal perto de infraestruturas marítimas críticas".

Em seu relatório anual divulgado em fevereiro, a inteligência norueguesa disse que a Rússia também vem mapeando a infraestrutura crítica de petróleo e gás do país há anos. "Esse mapeamento ainda está em andamento, tanto fisicamente quanto no domínio digital, e poderia se tornar importante em uma situação de conflito."

O problema não está confinado à Europa. Em fevereiro, três cabos submarinos que passam pelo Mar Vermelho foram danificados, interrompendo a internet em toda a África Oriental por mais de três meses.

A causa provavelmente foi um ataque de míssil ao Rubymar, um navio de fertilizantes, pelos Houthis, um grupo rebelde com base no Iêmen que tem ameaçado o transporte marítimo em solidariedade com o Hamas em Gaza.

Quando o Rubymar foi abandonado por sua tripulação, afundando posteriormente, acredita-se que sua âncora tenha arrastado pelo leito do mar e cortado os cabos. Em março, uma interrupção semelhante ocorreu em toda a África Ocidental quando outro sistema de cabos crucial foi cortado ao largo da Costa do Marfim, possivelmente devido a atividade sísmica no leito marinho.

Estrategistas americanos também estão preocupados com uma potencial ameaça chinesa aos cabos na Ásia. Taiwan, em particular, é extremamente dependente de cabos submarinos para comunicações internacionais e possui um número relativamente pequeno de terminais que os recebem.

Em uma guerra, escreve Elsa Kania do CNAS (Centre for a New American Security), think-tank de Washington, o Exército de Libertação Popular buscaria impor um "bloqueio de informações" na ilha. O corte de cabos "quase certamente seria um componente dessa campanha".

Em fevereiro de 2023, um navio de carga e um barco de pesca chineses foram acusados de cortar os dois cabos que serviam Matsu, uma ilha taiwanesa remota, com seis dias de diferença, interrompendo sua conectividade por mais de 50 dias —embora não haja evidências concretas de dolo.

Instalação de cabo submarino na costa da África do Sul - Rogan Ward - 7.fev.2023/Reuters

O corte de cabos também pode servir a objetivos de guerra mais amplos. "A melhor maneira de derrubar a frota de drones dos EUA, ou mesmo minar o sistema de inteligência Five Eyes, que é enormemente dependente de vigilância na internet", escrevem Richard Aldrich e Athina Karatzogianni, um par de historiadores de inteligência, "seria atacar cabos submarinos".

Jogos de guerra realizados pelo CNAS em 2021 concluíram que os ataques chineses aos cabos "geralmente resultavam na perda de conectividade à internet terrestre em Taiwan, Japão, Guam e Havaí e forçavam essas ilhas a depender de comunicações via satélite de menor largura de banda e mais vulneráveis".

Em contraste, os mesmos jogos concluíram que a Rússia, com unidades especializadas limitadas em corte de cabos, "não poderia erradicar rapidamente as densas comunicações por cabo entre a América do Norte e a Europa".

Os governos ocidentais estão correndo para erguer melhores defesas. A prioridade é entender o que está realmente acontecendo debaixo d'água. Os estados da Otan já aumentaram as patrulhas aéreas e navais perto de infraestrutura crítica, incluindo rotas de cabos.

Em maio, a aliança convocou pela primeira vez uma nova Critical Undersea Infrastructure Network [Rede de Infraestrutura Submarina Crítica], com o objetivo de compartilhar mais informações entre os governos e com as empresas privadas que costumam operar os cabos.

Um "conceito de oceano digital" em outubro também previa "uma rede em escala global de sensores, do leito marinho ao espaço" para identificar ameaças.

Uma iniciativa da União Europeia está contemplando uma rede de "estações submarinas" no leito marinho que poderiam permitir que drones carregassem baterias e transmitissem dados sobre o que viram.

Uma vez que ocorre o dano, repará-lo é difícil. O mundo tem apenas cerca de 60 navios de reparo, o que significa que as falhas podem persistir por meses. Muitos não são registrados nem nos Estados Unidos nem em um de seus aliados, observa Evan D'Alessandro do King's College London, que estuda cabos submarinos.

O desafio seria agravado em tempos de guerra, quando um corte de cabos chinês se concentraria em áreas fortemente contestadas perto da costa de Taiwan.

Navios de reparo de cabos tiveram que ser escoltados por navios de guerra nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, observa D'Alessandro. Em uma guerra no Pacífico, ele observa, os EUA e as marinhas aliadas teriam poucos navios sobressalentes para essa tarefa.

Em parte para mitigar esse problema, o Pentágono estabeleceu uma Cable Security Fleet em 2021, na qual operadores de navios de cabos com bandeira e tripulação americanas receberam um soldo anual de US$ 5 milhões em troca de disponibilidade para entrar em ação em 24 horas durante uma crise e para servir em tempos de guerra.

A preocupação não é apenas sabotagem, no entanto, mas também espionagem. Os Estados Unidos e seus aliados conhecem a ameaça melhor do que ninguém, porque por décadas eles a personificaram.

Na década de 1970, os Estados Unidos realizaram operações audaciosas para interceptar cabos militares soviéticos usando submarinos especialmente equipados que podiam colocar e recuperar dispositivos no leito marinho.

À medida que a internet se tornou global, as oportunidades para espionagem submarina aumentaram rapidamente. Em 2012, a GCHQ, o serviço de inteligência de sinais do Reino Unido, havia interceptado mais de 200 cabos de fibra óptica que transportavam tráfego telefônico e de internet, muitos dos quais convenientemente chegavam à costa oeste do país.

A agência também teria trabalhado com o Omã para interceptar outros que passavam pelo Golfo Pérsico. A lição —de que a rota e a propriedade dos cabos podem ser vitais para a segurança nacional—foi aprendida por outros.

De fato, o medo de espionagem chinesa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos têm demonstrado tanto interesse na infraestrutura de cabos em rápido crescimento na Ásia.

Entre 2010 e 2023, cerca de 140 novos cabos foram lançados na região, em comparação com apenas 77 na Europa Ocidental.

A China se tornou um importante player na onda de cabos por meio da HMN Technologies, empresa anteriormente conhecida como Huawei Marine Networks. Ela se orgulha de ter lançado mais de 94.000 km de cabos em 134 projetos.

Em 2020, os Estados Unidos, alarmados com essa tendência, bloquearam o envolvimento da HMN em um cabo de US$ 600 milhões de Singapura para a França, via Índia e Mar Vermelho, conhecido como SeaMeWe-6, oferecendo subsídios a empresas concorrentes e ameaçando sanções à HMN. Isso teria impedido que empresas americanas utilizassem o cabo.

Esse foi um dos pelo menos seis acordos de cabos na Ásia interrompidos pelos Estados Unidos entre 2019 e 2023, de acordo com uma investigação recente da agência de notícias Reuters.

PROBLEMAS NO PARAÍSO

Os aliados regionais dos Estados Unidos também estão igualmente interessados em conter a influência chinesa. Em 2017, um esforço chinês para conectar a Austrália e as Ilhas Salomão no Pacífico Sul foi contrariado pelo governo australiano, que estabeleceu um projeto alternativo envolvendo a Nokia, uma empresa finlandesa.

A Austrália está agora financiando outros dois cabos para Palau e Micronésia Oriental, arquipélagos onde China, Estados Unidos e Austrália têm disputado influência nos últimos anos. Esses esforços reduziram drasticamente as ambições de cabos da China.

A HMN ainda é um peixe pequeno em comparação com a SubCom dos Estados Unidos, a NEC Corporation do Japão e a Alcatel Submarine Networks da França, o trio de empresas que dominam o mercado global de instalação de cabos.

Mesmo com uma melhor vigilância submarina e mais redundância nas rotas, a ameaça é improvável de diminuir. O corte de cabos submarinos costumava exigir grandes investimentos navais. Drones navais cada vez mais capazes estão mudando isso.

"A capacidade de operar em profundidades extremas pode não ser mais exclusividade das grandes potências", diz Sidharth Kaushal do think-tank RUSI. O desafio para as potências menores, ele diz, muitas vezes será identificar a rota precisa dos cabos. Isso pode levar anos de vigilância em tempos de paz.

Não é de se admirar, então, que muitos governos ocidentais prefiram manter esses detalhes bem guardados.