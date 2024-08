Big techs chinesas dobram gastos com IA apesar de restrições dos EUA

Pequim | Financial Times

Os gigantes da tecnologia da China dobraram os gastos de capital este ano ao investir pesadamente em infraestrutura de IA (inteligência artificial), apesar das sanções dos Estados Unidos destinadas a limitar o progresso do país nessa tecnologia.

Alibaba, Tencent e Baidu tiveram um gasto de capital combinado de 50 bilhões de renminbi (cerca de US$ 7 bilhões) no primeiro semestre, em comparação com 23 bilhões de renminbi no ano anterior. Os grupos disseram que o foco estava na compra de processadores e infraestrutura relacionados ao treinamento de grandes modelos de linguagem para IA, tanto seus próprios quanto os de outros.

Gigantes da tecnologia, como a Alibaba, disseram que as receitas de produtos relacionados à IA mais que dobraram ano a ano - Wang Zhao - 6.jul.2023/AFP

A ByteDance, dona do TikTok, também aumentou os gastos relacionados à IA, apoiada por uma reserva de caixa de mais de US$ 50 bilhões e com o benefício de ser uma empresa privada, relativamente livre do escrutínio dos investidores, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

"Continuaremos a investir em P&D e capex de IA para garantir o crescimento do nosso negócio de nuvem impulsionado por IA", disse o chefe da Alibaba, Eddie Wu, aos investidores este mês. "É simplesmente porque vemos muita demanda não atendida de muitos clientes."

A Alibaba está comprando processadores para treinar sua série de modelos de IA Tongyi e alugar poder de computação para outros. O capex do gigante tecnológico chinês no primeiro semestre totalizou 23 bilhões de renminbi, um aumento de 123% em relação ao ano anterior.

"O que vemos quando fazemos esses tipos de investimentos em capex é que, assim que colocamos um servidor em funcionamento, esse servidor está essencialmente operando a plena capacidade", disse Wu. "Podemos esperar um ROI [retorno sobre investimento] muito alto nos próximos trimestres."

As vendas do negócio de nuvem do grupo aceleraram durante o segundo trimestre, aumentando 6% em relação ao ano anterior. A Alibaba disse que as receitas de produtos relacionados à IA mais que dobraram ano a ano.

O aumento é em parte impulsionado por investimentos em startups chinesas de IA estruturadas para atrair clientes. Quase metade dos US$ 800 milhões que investiu na startup de IA Moonshot, em fevereiro, veio na forma de vouchers para comprar seus serviços de nuvem.

Enquanto os controles de exportação dos EUA estão cortando o acesso aos principais processadores de IA da Nvidia, como o H100 e a próxima série Blackwell, os gigantes da tecnologia da China podem comprar processadores de menor desempenho, como o H20 da Nvidia, que foi projetado para não exceder os limites de potência de computação estabelecidos por Washington.

Os analistas esperam que a Nvidia envie mais de um milhão desses processadores para grupos tecnológicos chineses nos próximos meses, de US$ 12 mil a US$ 13 mil dólares por unidade. A ByteDance é um grande cliente, disseram as duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Dylan Patel, do grupo de pesquisa de chips SemiAnalysis, estima que a controladora do TikTok tem comprado centenas de milhares de H20s para seus data centers na China, enquanto também gasta pesadamente para trabalhar com parceiros e construir infraestrutura de computação em Johor, na Malásia.

"A ByteDance é a maior compradora chinesa de IA porque está investindo pesadamente na China, na Malásia e comprando de nuvens dos EUA", disse Patel.

A gigante das redes sociais e jogos Tencent disse que o capex aumentou para 23 bilhões de renminbi nos primeiros seis meses, um aumento de 176% em relação ao ano anterior, em parte "impulsionado pelo investimento em servidores GPU e CPU".

James Mitchell, diretor de estratégia, disse que o negócio de nuvem da empresa se beneficiou de uma crescente necessidade de alugar unidades de processamento gráfico, mas em uma escala menor do que o boom experimentado pelos pares dos EUA.

"Você não tem a mesma multiplicidade de startups extremamente bem financiadas tentando construir grandes modelos de linguagem por conta própria na China. Existem muitas pequenas empresas, mas elas são capitalizadas em US$ 1 bilhão, US$ 2 bilhões", disse ele. "Elas não são capitalizadas em US$ 10 bilhões ou US$ 90 bilhões" como nos EUA.

Uma pessoa familiarizada com a estratégia de investimento da Tencent disse que a empresa estava escrevendo cheques menores para grupos de IA devido a preocupações persistentes sobre a postura regulatória de Pequim.

A líder de longa data em IA da China, Baidu, tem sido a mais contida em capex, gastando 4,2 bilhões de renminbi no primeiro semestre, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

No geral, os gastos de capex das grandes empresas de tecnologia da China ainda estão muito atrás dos de seus pares americanos. Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft gastaram US$ 106 bilhões durante o primeiro semestre e prometeram mais investimentos nos próximos meses.