Sede de competição olímpica é alvo de ataque cibernético em Paris

Paris | Reuters

A polícia francesa de crimes cibernéticos está investigando um ataque de ransomware contra o salão de exposições Grand Palais, em Paris, onde serão realizadas as competições de taekwondo nas Olimpíadas de Paris.

De acordo com informação divulgada pelos promotores de Paris nesta terça-feira (6), os criminosos cibernéticos atacaram o sistema de computador central da instituição, mas o incidente não causou interrupção nos eventos olímpicos que estão ocorrendo no icônico salão de exposições com teto de vidro no centro da capital francesa.

Grand Palais recebeu competição de esgrima nas Olimpíadas de Paris - Maye-E Wong/Reuters

Na semana passada, o local recebeu o torneio olímpico de esgrima. A competição de taekwondo começa nesta quarta-feira (7) com a disputa das categorias até 49 kg feminino e até 58 kg masculino.

O sistema de computador do Grand Palais também processa dados de 40 museus aos quais é afiliado, disseram os promotores em um email.

A rádio Franceinfo informou que os invasores exigiram o pagamento de um resgate em 48 horas, ameaçando publicar online os dados financeiros que haviam obtido se não recebessem a quantia não especificada.