Nvidia é alvo de investigação antitruste nos EUA, diz site

Washington | Reuters

O DOJ (Departamento de Justiça dos Estados Unidos) iniciou uma investigação sobre a Nvidia após reclamações de concorrentes de que a empresa pode ter abusado de seu domínio de mercado na venda de chips de inteligência artificial. A informação foi divulgada pelo The Information nessa quinta-feira (1°).

As ações da empresa caíram cerca de 3,6% nas negociações pré-mercado nesta sexta-feira (2).

Nvidia é alvo de investigação por domínio no mercado de chips para inteligência artificial - Ann Wang/Reuters

Os investigadores do DOJ estão verificando se a Nvidia pressionou os provedores de serviços de computação em nuvem para comprarem vários produtos, afirma o site, que citou pessoas envolvidas nas discussões.

A investigação também está analisando se a Nvidia cobra mais de seus clientes por equipamentos de rede se eles quiserem comprar chips de IA de rivais como AMD e Intel, acrescentou.

A Nvidia comanda cerca de 80% do mercado de chips de IA do planeta e negou as alegações feitas pelo Departamento de Justiça.

"Competimos com base em décadas de investimento e inovação, cumprindo todas as leis, tornando a Nvidia abertamente disponível em todas as nuvens para todas as empresas e garantindo que os clientes possam escolher a melhor solução para eles", disse um porta-voz da Nvidia em um comunicado à Reuters.

O DOJ não se manifestou na quinta-feira.

A reportagem afirma que os investigadores dos EUA entraram em contato com vários concorrentes da Nvidia para obter mais detalhes.

Grupos progressistas dos EUA e a senadora democrata Elizabeth Warren pressionaram o DOJ a investigar a Nvidia por questões de concorrência.

Os grupos, que se opõem aos monopólios e promovem a supervisão governamental das empresas de tecnologia, entre outras questões, apontaram para a conjunção de software e hardware da Nvidia, uma prática que as autoridades antitruste francesas também sinalizaram enquanto se preparam para apresentar suas próprias acusações contra a empresa.