'Roblox' planeja se tornar canal de e-commerce e terá jogos pagos

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Com cerca de 80 milhões de usuários diários, sendo 58% menores de 13 anos, o "Roblox" é uma das plataformas de jogos de maior sucesso da atualidade —especialmente entre as crianças. Mas isso pode mudar em breve.

Formada principalmente por experiências gratuitas e cheia de microtransações, a plataforma começará a permitir a publicação de jogos pagos e a venda de mercadorias "do mundo real" em ambiente virtual.

"O ‘Roblox’ vai se tornar um verdadeiro canal de e-commerce", afirma Enrico D’Angelo, vice-presidente de economia da Roblox, em entrevista à Folha.

Exemplo de experiências no 'Roblox' que possibilitaria venda de produtos online - Divulgação Roblox

Nos últimos meses, a iniciativa foi testada com alguns parceiros selecionados pela empresa. Um deles foi a Warner Bros., que criou uma experiência na plataforma baseada no seu novo filme "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice".

Nela, além de encontrar cenas e personagens da franquia, era possível comprar ingressos para assistir ao novo filme nos cinemas. Mas isso é apenas uma pequena amostra do que os executivos da Roblox vislumbram.

"Se você tem seus próprios produtos, poderá vendê-los. Mas isso também significa que, no futuro, se você quiser vender os produtos de outra pessoa e ganhar algum dinheiro, basicamente se tornando uma espécie de franqueado, isso também será possível", diz D’Angelo, ao descrever uma das novidades que o deixa mais entusiasmado.

"Com o passar do tempo, vamos ver o ‘Roblox’ —ou pelo menos partes dele— se transformar em um destino mais voltado para o comércio, onde a experiência de compra será muito diferente de qualquer coisa que as pessoas já tenham experimentado."

Segundo a plataforma, a novidade deve começar a ser adotada a partir do ano que vem com parceiros selecionados. Pelo menos nos testes iniciais, apenas usuários maiores de 13 anos nos EUA puderam realizar compras.

Outra novidade é a inclusão de experiências pagas. Segundo D’Angelo, a ideia é atrair para a plataforma desenvolvedores, jogos e, por fim, usuários que hoje não estão no "Roblox".

"Queremos garantir que os desenvolvedores possam trazer sua propriedade intelectual, que talvez tenham criado em outras plataformas, para o ‘Roblox’ e ter tanto sucesso quanto têm fora. Obviamente, isso gera benefícios para eles e também para nós, pois recebemos novos conteúdos, que talvez tenham uma qualidade superior, o que atrairá novos usuários", afirmou.

Essas experiências pagas serão mais vantajosas para os desenvolvedores do que as atuais microtransações. Hoje, através de um sistema complexo que envolve taxas e diferentes cotações para a Robux (moeda virtual utilizada no Roblox), os criadores ficam, de forma geral, com apenas 24,5% do valor efetivamente gasto em suas criações.

No novo sistema, a empresa cobrará uma participação de receita diferente dependendo do preço do jogo:

50% para jogos que custarem US$ 9,99

40% para experiências de US$ 29,99

30% para games que saírem por US$ 49,99

A taxa de 30% é a mesma cobrada em diversas plataformas, como a Steam, principal loja online de jogos para PC do mundo. Ainda assim, D’Angelo considera que o negócio oferecido pelo Roblox seja ainda melhor.

"Nessas plataformas você está pagando 30% apenas pela distribuição do seu produto. No entanto, depois de pagar os 30%, você ainda tem uma série de custos que ficam por sua conta", diz o executivo. "No nosso caso, os 30% que você nos paga também cobrem os custos de hospedagem, moderação… Todas essas coisas."

Inicialmente, a venda de experiências dentro do "Roblox" estará disponível apenas na versão para PC. Dessa forma, a plataforma dribla eventuais atritos com Apple e Google, que só agora começam a abrir seus sistemas operacionais em dispositivos móveis para lojas independentes —ainda assim, a contragosto e para não desrespeitarem a legislação europeia.

D’Angelo afirma que a relação com as duas empresas é boa e que, apesar das inovações ainda não estarem disponíveis nos celulares, quando isso acontecer, não haverá problemas. "Vamos trabalhar com nossos parceiros para garantir que todos sejam pagos e que todos estejam alinhados com esse novo recurso", afirmou.

Enrico D'Angelo, vice-presidente de economia da Roblox - Divulgação

Mesmo com tantas novidades, o executivo afirma que o velho "Roblox", que atraiu tantos fãs, continuará existindo e que as experiências gratuitas continuarão sendo as mais numerosas na plataforma. "Não estamos tirando nada do que já existe atualmente. Estamos adicionando experiências que só podem existir graças a este modelo", afirma.

Com essas novas experiências, a Roblox espera ganhar um novo público para atingir os ambiciosos objetivos traçados pelo CEO e fundador da empresa, David Baszucki, na Conferência dos Desenvolvedores de Roblox, realizada na semana passada: chegar a 1 bilhão de usuários ativos diários e ser responsável por 10% de toda a receita gerada com games no mundo.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Squirrel with a Gun

(PC)

Não há como ser mais literal que isso. No jogo "Squirrel with a Gun" o jogador assume o papel de um esquilo com uma arma. Na prática, trata-se de um game de plataforma e exploração, em que o jogador precisa encontrar nozes douradas para liberar mais armas e equipamentos e abrir novas fases. O título, que viralizou já durante o desenvolvimento, lembra bastante a série "Goat Simulator", tanto no tipo de humor quanto na jogabilidade, e com certeza renderá clipes divertidíssimos para compartilhar nas redes sociais.

Cena do jogo 'Squirrel with a Gun' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Sony tirou o game "Concord" do ar no último dia 6, apenas 12 dias depois do lançamento para PC e PlayStation 5. O título multiplayer online de tiro do estúdio Firewalk teve uma recepção fria e vendas muito abaixo do esperado. A empresa prometeu reembolsar os compradores e não deixou claro se pretende relançar o jogo no futuro.

O SAG-AFTRA, sindicato que representa atores e dubladores que trabalham em jogos de videogame nos EUA, celebrou a assinatura de um novo acordo coletivo com 80 jogos em desenvolvimento que protege o trabalho de seus associados de ser modificado ou reproduzido por ferramentas de IA. A greve da categoria, porém, continua contra grandes desenvolvedores, que não aceitam as demandas.

A cidade de São Paulo será sede de um safári urbano no jogo "Pokémon GO". Durante o evento, que será realizado pela primeira vez no Brasil de 7 e 8 de dezembro, serão instaladas bases físicas que darão suporte a jogadores em pontos turísticos da cidade, com distribuição de brindes. Além disso, pokémons que fazem referência à cidade poderão ser encontrados pelos jogadores.

As ações da Ubisoft chegaram ao menor valor em dez anos após o lançamento de "Star Wars Outlaws". O jogo de aventura em terceira pessoa recebeu críticas apenas regulares e, segundo estimativas do mercado, as vendas ficaram aquém do esperado, atrás inclusive de outros jogos da franquia Star Wars, como "Star Wars: Jedi Survivor".

A Microsoft afirmou que a comissão de 30% cobrada pela Apple impossibilita a empresa de monetizar serviços de jogo na nuvem em dispositivos iOS. A declaração faz parte de investigações da CMA (órgão análogo ao brasileiro Cade do Reino Unido) sobre atitudes anticompetitivas no mercado de navegadores de celular e jogos na nuvem.

A Warner Bros. revelou o primeiro trailer do filme em live-action do jogo "Minecraft". "A Minecraft Movie" tem lançamento previsto para 2025 e é estrelado por Jason Momoa e Jack Black.

A AbleGamers Brasil realizará a 8ª edição do seu evento beneficente anual no próximo dia 21, das 13h às 21h. O evento online acontecerá nos canais da AbleGamers Brasil na Twitch e no YouTube e servirá para arrecadar dinheiro para a ONG, que combate o isolamento social de pessoas com deficiência através dos games.

A votação para as categorias populares e semipopulares do Prêmio eSports Brasil já começaram. Os interessados em participar podem dar seus votos no site do evento até o próximo dia 22. Os vencedores serão conhecidos em 12 de dezembro.

Hiroki Totoki, diretor financeiro da Sony, afirmou em entrevista ao Financial Times que a empresa não tem criado muitas novas franquias, e que isso é um problema.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

11.set

"Demolish & Build 3": preço não disponível (PC)

"Dragon Quest Monsters: The Dark Prince": R$ 149,90 (Android, iOS), R$ 124R$ 174,90 (PC)

"Mirthwood": preço não disponível (PC)

12.set

"Caravan SandWitch": R$ 43,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 5)

"Celestia: Chain of Fate": R$ 161,99 (Switch), preço não disponível (PC)

"DeathSprint 66": preço não disponível (PC)

"Fabledom": R$ 43,99 (Switch), R$ 59,96 (Xbox X/S), R$ 124,50 (PS 5)

"Grapple Dogs: Cosmic Canines": R$ 46,99 (Switch), preço não disponível (PC, Xbox X/S)

"Jackbox Naughty Pack": R$ 82,45 (Switch), preço não disponível (PC, PS4, Xbox One)

"Lollipop Chainsaw RePOP": R$ 224,50 (PS5), R$ 238,41 (Xbox X/S, Switch), preço não disponível (PC)

"Marvel Vs. Capcom Fighting Collection - Arcade Classics": R$ 199,90 (PC), R$ 275 (Switch), preço não disponível (PS4)

"Test Drive Unlimited: Solar Crown": R$ 179,99 (PC), R$ 222,45 (Xbox X/S), R$ 299,90 (PS 5)

"Wild Bastards": R$ 106,20 (Xbox X/S, Switch), R$ 174,50 (PS5), preço não disponível (PC)

13.set

"Edge of Sanity": R$ 89,95 (Xbox One/X/S), R$ 104,90 (PS 4/5), preço não disponível (PC)

"Evotinction": preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Fowl Damage": preço não disponível (PC)

"Funko Fusion": R$ 134,99 (PC), R$ 222,45 (Xbox X/S), R$ 249,50 (PS 4), R$ 299,90 (PS 5)

"Mexico, 1921. A Deep Slumber": preço não disponível (PC)

16.set

"Hands of Necromancy 2": preço não disponível (PC)

"The Spell Brigade": preço não disponível (PC)

"Train Yard Builder": preço não disponível (PC)

17.set

"Final Fantasy XVI": R$ 219,90 (PC)

"Marko: Beyond Brave": preço não disponível (PC)

"O Escudeiro Valente"*: R$ 88,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS5, Xbox X/S)

*Disponível na PlayStation Plus Extra

Promoção da semana

A Nuuvem, loja online brasileira de jogos, está comemorando 13 anos e criou uma promoção de "anuuversário" com mais de 2.500 games para PC com descontos de até 95% para comemorar. Entre os títulos em promoção estão "Hogwarts Legacy" por R$ 68,99 (-72%), "Mortal Kombat 1" por R$ 75,99 (-72%) e "Street Fighter 6" por R$ 98,90 (-60%).