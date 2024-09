Como transformar seu velho iPhone em um celular com inteligência artificial

The New York Times

Os últimos iPhones, revelados pela Apple em um evento de marketing nesta segunda-feira (9), parecem virtualmente idênticos aos modelos do ano passado. Mas a empresa espera que o conteúdo que está por dentro —um novo software que traz o que a empresa descreve como inteligência artificial para os novos telefones— convença as pessoas a fazerem o upgrade.

Apple Intelligence, o novo conjunto de serviços de IA, automatiza tarefas como gerar imagens, reescrever emails e resumir artigos da web. Apenas o iPhone 16s revelado na segunda-feira ou o iPhone 15 Pro do ano passado podem rodar o novo software porque, segundo a companhia, os modelos mais antigos são muito lentos para lidar com essas tarefas. No Brasil, o aparelho custará a partir de R$ 7.799.

Participante de evento no Steve Jobs Theatre, na Califórnia, usando iPhone 16 Pro - Manuel Orbegozo/REUTERS

Mas, e se eu dissesse que há outra maneira de obter os mesmos benefícios?

Muito antes de a Apple apresentar o Apple Intelligence em uma conferência de software em junho, muitos aplicativos para produzir automaticamente textos e imagens já estavam amplamente disponíveis.

Baixando alguns aplicativos, os proprietários de iPhone podem obter benefícios semelhantes e manter seus dispositivos mais antigos por mais tempo. Depois de testar dezenas de aplicativos de IA generativa no último ano, aqui estão minhas recomendações.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Resumo de textos

Um dos recursos mais aguardados do Apple Intelligence é sua capacidade de pegar grandes blocos de texto e destilar os pontos principais em algumas frases. Essa capacidade pode ser útil para resumir um longo artigo da web ou notas de uma aula.

Mas já existe uma ferramenta popular para resumir artigos da web: Arc Search, um navegador gratuito desenvolvido por uma startup. Para testá-lo, carreguei um artigo de 8.000 palavras da ProPublica sobre um químico que denunciou a fabricante 3M. O aplicativo gerou uma visão geral de uma frase sobre o que era o artigo, seguida por três pontos principais resumindo os destaques. Embora os pontos principais tenham passado por cima de detalhes importantes que você obteria lendo o artigo completo, achei o resumo preciso.

Para resumir notas, o aplicativo web gratuito Humata AI se tornou popular entre pesquisadores acadêmicos e advogados. Visitando humata.ai em um navegador, você pode fazer upload de um documento como um PDF e, a partir daí, digitar solicitações em uma janela e pedir a um chatbot que resuma os pontos mais importantes. Em resposta, o sistema mostrará uma cópia digital do PDF e destacará as partes relevantes do texto.

Ferramentas de escrita

O Apple Intelligence também inclui ferramentas para reescrever textos —para fazer um email soar mais profissional, por exemplo. Muitos aplicativos gratuitos podem lidar com essa tarefa de forma competente.

Os mais conhecidos incluem o chatbot ChatGPT da OpenAI, junto com rivais como Gemini, do Google, e Bing AI, da Microsoft —todos aplicativos que podem ser baixados na App Store. Basta colar o texto no aplicativo e pedir ao chatbot para reescrevê-lo em um tom diferente digitando, por exemplo, "Faça este email soar mais amigável para um cliente que conheço há muitos anos."

O New York Times processou a OpenAI e seu parceiro, Microsoft, no ano passado por usar artigos de notícias protegidos por direitos autorais sem permissão para treinar chatbots.

Para ajuda com a escrita, prefiro uma ferramenta menos conhecida, Wordtune, da startup AI21 Labs. Sua interface, acessível em wordtune.com, é projetada como um processador de texto. Você pode digitar um parágrafo e clicar em botões para expandir, encurtar ou reescrever frases para soar mais casual ou formal; o aplicativo mostrará uma lista de frases reescritas para escolher.

Geração de imagens

Outro dos recursos mais divulgados do Apple Intelligence é sua capacidade de gerar imagens divertidas, como um emoji de você mesmo comendo pizza, para enviar aos amigos.

Existem muitas opções para gerar imagens, incluindo uma ferramenta que a maioria dos usuários de iPhone provavelmente já possui: Meta AI, o chatbot gratuito da Meta que está incluído no Instagram, WhatsApp e em seus outros aplicativos. Na barra de pesquisa no topo do Instagram, você pode pedir ao chatbot para criar imagens digitando "/imagine" seguido de uma descrição.

Digitei "/imagine eu comendo bife." O Meta AI então carregou uma ferramenta para tirar fotos do meu rosto de vários ângulos. Produziu uma renderização obviamente falsa de mim salivando sobre um grande bife mal passado dentro de um restaurante.

Outras ferramentas semelhantes que permitem digitar prompts para gerar imagens são Adobe Firefly, encontrada em firefly.adobe.com, e ChatGPT.

Edição de fotos

Outra nova ferramenta do Apple Intelligence pode remover automaticamente intrusos de fotos com o toque de um botão.

O Google oferece uma ferramenta de edição semelhante, Magic Eraser, dentro de seu aplicativo de álbum de fotos Google Photos para usuários de iPhone e Android desde 2023. Dentro do Google Photos, selecione sua foto, toque no botão "editar" e selecione a ferramenta Magic Eraser. Você pode, então, circular os objetos ou pessoas distrativas que deseja apagar.

Usei o Magic Eraser em uma foto do meu corgi, Max, em um parque para cães —para remover um auto de infração de um policial por ter deixado Max correr sem coleira sem permissão. A ferramenta substituiu por algumas agulhas de pinheiro.