Rio de Janeiro ganha ônibus turísticos com teto aberto, como os da Europa

Rio de Janeiro

Os tradicionais ônibus turísticos com teto aberto são comuns em capitais turísticas no mundo inteiro, principalmente na Europa. Os termos em inglês "hop on" e "hop off", vinculados a eles, significam que o viajante pode embarcar e desembarcar durante o trajeto quantas vezes desejar na validade do tíquete. A novidade é que os turistas já podem contar com essa nova atração no Rio de Janeiro.

Inaugurado há dois meses, o ônibus vermelho tem servido como uma alternativa para visitar os clássicos lugares turísticos no Rio, ou mesmo fazer um city tour pela zona sul e região central ao longo de duas horas e meia.

O casal de turistas argentinos, Facundo Carlos e Aylen Mantielle, durante passeio em ônibus de turismo pelo aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Apesar da semelhança com o veículo estrangeiro, a versão carioca tem alguns diferenciais.

"Nosso serviço, além de bar, algo que não existe nos hop on/hop off tradicionais, tem um palco para apresentação artística", diz Jorge Oliveira, um dos sócios da empresa Rio Samba Bus.

No city tour panorâmico musical"em Copacabana que a reportagem acompanhou, na sexta-feira (28), entre os 40 assentos estava um casal de Buenos Aires e a dona de uma agência de turismo no Rio.

O trajeto passa por 30 pontos, como a orla de Copacabana, além dos bairros de Botafogo, da Urca, o aterro do Flamengo, Cosme Velho, Lagoa, Ipanema, além de vários locais na região central e o estádio do Maracanã. A rota é pontuada por canções brasileiras.

Segundo Oliveira, 40% do público é formado por estrangeiros, 30% são pessoas de outros estados, e os demais são cariocas. Por onde passa, o ônibus conversível atrai olhares.

A guia Fernanda Gomes conta que a maioria dos turistas estrangeiros são da América Latina e que grande parte deles prefere ficar no ônibus em vez de descer.

Já sobre o interesse dos cariocas, Gomes dá seu palpite. "Soa clichê, mas o carioca não conhece a cidade onde mora. Mas isso tem mudado."

A bordo, além da guia e do motorista, vai uma assistente que fica responsável pela playlist e pelas bebidas. Aliás, a música é um ponto importante do trajeto, segundo Oliveira. "A gente conta a história do Rio através dela. Essa é a nossa proposta, mostrar a cidade pela perspectiva musical."

Ao longo do percurso, a uma velocidade entre 40 e 50 km, o veículo faz duas breves paradas, uma delas no sambódromo. Nesse momento, uma jovem passista e uma percussionista entram no veículo para uma apresentação de samba ao vivo.

O casal argentino Facundo Carlos e Aylen Mantielle aprovou o tour carioca. "Gostei muito, principalmente quando passamos pela orla de Copacabana", disse ele, que está pela primeira vez no Brasil.

Inaugurado no fim de abril, o ônibus turístico permite ao turista com o mesmo ticket desembarcar nos pontos turísticos que desejar. - Eduardo Anizelli/Folhapress

Para Sandra Lucca, a dona da agência de viagens, o ponto alto é o fato de que o veículo é aberto, o que permite admirar melhor a paisagem.

A empresa conta com seis ônibus no total, sendo alguns abertos e outros fechados. O tour termina ao som de "Aquele Abraço", de Gilberto Gil enquanto passa pela orla de Ipanema, retornando ao local de origem, no posto 6.

Tours temáticos - De LGBT a futebol

Embora o tour diurno seja o que mais se assemelha ao internacional, existem outros quatro roteiros temáticos adaptados a cidade. Esses passeios ocorrem em dias ou ocasiões específicas, voltados para um nicho como o do público LGBTQ+ e o dos amantes de futebol.

Geralmente são realizados à noite, em ônibus fechado e personalizado. Para os torcedores do Botafogo, houve um ônibus especifico equipado com chopeira e TVs para levá-los ao estádio em dias de jogo.

Mas se o intuito for dançar, o Charme Bus leva os passageiros para um baile em Madureira, na zona norte, ao som do charme —passos sincronizados de dança e em grupos com influências de hip-hop, funk, R&B e soul.

Já o chamado Nightlife é voltado a explora à vida noturna da capital fluminense, enquanto o LGBTour segue o mesmo caminho, mas com enfoque nas casas LGBTQ+, em um veículo exclusivo com DJ e drag queens; ambos fazem paradas em bares e boates e oferecem caipirinha.

Apesar de o negócio ter se iniciado recentemente, Oliveira já planeja lançar outros tours em breve. Um deles será de samba aos domingos, com uma feijoada na quadra da Mangueira e uma visita ao Museu do Samba.

A outra ideia envolve bebidas. "Um dia da semana à noite teremos degustação de vinho ou cerveja no ônibus aberto", diz o empresário.

"Esperamos em dois meses trabalhar com um patamar de mais de cem pessoas por dia para pôr mais carros e diminuir o intervalo", diz ele.

As saídas são sempre de quarta a sábado, do Shopping Cassino Atlântico (entrada pela rua Francisco Otaviano, em Copacabana), às 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30. Os tíquetes para um dia saem por R$ 95 (com R$ 20 de consumação a bordo). Informações sobre os outros tours podem ser consultas no site.