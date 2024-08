Cidadania italiana: plataforma dá descontos a descendentes que queiram viajar

São Paulo

Pessoas de ascendência italiana que querem viajar para o país europeu podem conseguir descontos em passagens e hospedagens através da plataforma Italea Card. Os benefícios são parte do programa Turismo de Raízes, promovido pelo Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Itália em 2024. A ideia é incentivar a descoberta das origens das raízes italianas, com destinos menos frequentes como vilarejos.

Funciona assim: o interessado precisa se registrar como viajante na plataforma Italea Card, e inserir as informações de que dispuser sobre seus antepassados. Quanto mais informações, mais pontos são acumulados no cartão, o que aumenta a chance de receber descontos.

O site não exige cidadania italiana para o cadastro, mas é necessário inserir a região, província e cidade em que estão suas raízes na Itália. Durante o cadastro não é solicitado nenhum tipo de documentação.

O site ainda faz perguntas a respeito dos planos futuros de viagem à Itália, como prazo em que o interessado deseja ir e quais são seus interesses para a viagem —como arte e cultura, gastronomia e investigação genealógica.

Feito o cadastro, é imitido um Italea Card no nome do inscrito, que dá acesso aos benefícios. Na plataforma, dá para explorar todas as vantagens disponíveis, que incluem descontos em hospedagens, cursos, restaurantes e até 10% de desconto nas passagens aéreas da companhia ITA Airways para viagens até 31 de dezembro de 2024.

Ainda é possível "turbinar" seu cartão com o programa de pontos da plataforma, que garante pontos por subscrição à newsletter do Italea Card, para quem entra em contato com os parceiros da plataforma através dela e a participação em desafios propostos de tempos em tempos.