Saiba o que acontece com as moedas jogadas na Fontana de Trevi, em Roma

À medida que as moedas dos visitantes caem na majestosa Fontana di Trevi, em Roma, carregando desejos de amor, boa saúde ou um retorno à Cidade Eterna, elas fornecem ajuda prática a pessoas que os turistas nunca conhecerão.

Por centenas de anos, turistas em Roma se reuniram na fonte para fazer um desejo, seguindo um ritual lendário. Poucos pensavam duas vezes sobre suas moedas.

Hoje, as moedas se acumulam por vários dias antes de serem retiradas e levadas para uma divisão da organização católica de caridade Caritas, que conta os baldes de troco e os utiliza para financiar um banco de alimentos, uma cozinha comunitária e projetos de assistência social.

Em 2022, a Caritas arrecadou 1,4 milhão de euros (R$ 7,6 milhões) na fonte e espera ter arrecadado ainda mais em 2023. Roma é uma das cidades mais visitadas do mundo, com 21 milhões de turistas.

Daniele Rapiti, funcionária da concessionária ACEA, usa uma vassoura para juntar moedas na Fonte de Trevi, em Roma, Itália, em 19 de fevereiro de 2024 - REUTERS

A extração das moedas é um espetáculo e envolve trabalhadores da empresa de serviços públicos regional ACEA equilibrando-se na borda da vasta fonte barroca, usando vassouras longas e mangueiras de sucção.

As moedas são então entregues à Caritas, onde são secas com secadores de cabelo e secadores de talheres, e depois são classificadas e contadas.

Placas ao redor da fonte explicam que o troco será destinado à caridade —um pensamento que agrada muitos dos turistas posando junto ao marco.

"Eu queria fazer um desejo que é querido ao meu coração", disse Yula Cole, do Brasil, depois de jogar uma moeda. "Mas também sei que essa moeda não está apenas ficando lá, mas ajudará pessoas necessitadas. Eu fiz um desejo, mas espero que esse dinheiro também ajude os desejos de outras pessoas."

Dia e noite, multidões de pessoas se aglomeram ao redor da fonte para tirar fotos. A lenda diz que se você jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo na fonte, você voltará a Roma. As pessoas acrescentam ansiosamente seus próprios desejos pessoais.

"Estou jogando uma moeda porque dizem que se você jogar uma moeda, você volta a Roma e também porque quero realizar o desejo de encontrar o amor", disse Carola, do Chile.

Alexio Cola e Claudio Cubeta, trabalhadores da concessionária ACEA, coletam moedas na Fontana de Trevi vazia em Roma, Itália, em 19 de fevereiro de 2024 - REUTERS

A Fontana di Trevi, concluída em 1762, cobre um lado do Palazzo Poli no centro de Roma com suas estátuas de tritões guiando o carro de concha do deus Oceano, ilustrando o tema da domesticação das águas.

É onde o diretor de cinema italiano Federico Fellini ambientou uma das cenas mais famosas do cinema. Em "La Dolce Vita", a personagem de Anita Ekberg entra na fonte após a meia-noite e chama Marcello Mastroianni para se juntar a ela.

Entrar em suas águas hoje é proibido, e os turistas enfrentam multas se o fizerem.

CLASSIFICAÇÃO DE MOEDAS

Duas vezes por semana, até quatro trabalhadores recolhem as moedas, disse Francesco Prisco, gerente da ACEA. A fonte é drenada para limpeza duas vezes por mês.

"As operações de coleta e limpeza são realizadas o mais rapidamente possível para tentar reduzir o tempo de inatividade da fonte", disse ele.

Depois que as moedas são varridas em uma longa fila por uma vassoura de longo alcance, elas são sugadas por mangueiras e levadas ao escritório da Caritas, onde o funcionário Fabrizio Marchioni as espalha em uma mesa enorme para secar.

Não são apenas moedas que são retiradas da fonte. Os trabalhadores já removeram joias, dentaduras, medalhas religiosas, até cordões umbilicais.

Placas perto da fonte alertam para não roubar as moedas. Ao longo das décadas, as moedas têm sido alvo de roubo, às vezes com ímãs presos a um poste.

Próximo à principal estação de Roma está o supermercado da Caritas, conhecido como Emporium, que distribui alimentos para residentes necessitados que podem comprá-los com fichas em um cartão.

Luigi, 55 anos, que antes de perder o emprego era construtor e dono de uma empresa de sistemas de videovigilância, sai depois de fazer compras no Caritas Emporium, um supermercado financiado com dinheiro arrecadado na Fontana de Trevi, em Roma, Itália, 27 de fevereiro de 2024 - REUTERS

"Eu era ferreiro, mas depois perdi meu emprego, e minha artrite não ajuda a encontrar um novo. Felizmente existem lugares como este Emporium", disse um homem que se identificou apenas como Domenico.

Outro homem, Luigi, explicou: "Eu era construtor e também dono de uma empresa de sistemas de videovigilância antes de perder meu emprego. Lugares como este Emporium oferecem ajuda concreta."

De volta à fonte, as moedas se acumulam.

"Me disseram que se eu jogasse duas moedas meus desejos se realizariam. Por isso fiz isso", disse o turista chinês Yuting.