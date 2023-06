Minidoc registra ações da Indonésia para combater pesca ilegal

São Paulo

Maior arquipélago do mundo, a Indonésia luta para combater a pesca ilegal e não declarada na sua parte dos mares do Sul da China, considerados as águas mais disputadas da Terra.



No nono episódio da série de documentários "Despachos do Oceano Fora da Lei", uma equipe liderada pelo jornalista americano Ian Urbina acompanha as tentativas indonésias de reprimir os barcos invasores e conhece as prisões em que centenas de pescadores sem documentos estão desde que foram capturados.

O vídeo é publicado pela Folha em parceria com a organização jornalística sem fins lucrativos The Outlaw Ocean Project, dirigida por Urbina. Ex-repórter do New York Times, ele investiga há uma década crimes ambientais e contra os direitos humanos em águas internacionais.



Todos os episódios estão disponíveis no canal da TV Folha no YouTube e também estão sendo distribuídos em diferentes países, em veículos como as revistas Time (EUA) e Oceanographic (Inglaterra) e os jornais Globe and Mail (Canadá), Clarín (Argentina), El Diario (Espanha) e Il Fatto Quotidiano (Itália).

O primeiro capítulo da série ("Onde os Assassinos Ficam Livres") aborda uma chacina registrada em vídeo e, ainda assim, não investigada por diferentes governos.

O segundo, "Escravidão no Mar", descreve as condições degradantes de trabalho forçado, humilhações e tráfico de pessoas a que milhares de homens são submetidos em navios pesqueiros longe de qualquer tipo de fiscalização.



O terceiro, "Sonhadores de um Mundo Flutuante", visita o Principado de Sealand, uma plataforma de defesa antiaérea da Segunda Guerra, na costa da Inglaterra, transformada em nação por um ex-major do Exército britânico em 1966, e discute projetos que se apresentam como solução para a vida na Terra no futuro.

No quarto, "O Cano Mágico", a equipe explora o despejo intencional de todo tipo de dejetos, inclusive tóxicos, em águas internacionais.

No capítulo intitulado "Garimpeiros das Profundezas", Urbina veio ao Brasil acompanhar o trabalho de ativistas do Greenpeace para tentar proteger um recife de corais no rio Amazonas.



O sexto episódio ("Os Peixes que Convertemos em Pó") investiga os impactos da produção de ração de peixe e dos arrastões estrangeiros na região de Gâmbia, na África Ocidental.



Em seu sétimo capítulo ("Perseguindo Fantasmas"), a série expõe o maior caso de pesca ilegal da história –as frotas chinesas que navegam no escuro, sem informar suas localizações, enquanto afetam drasticamente a população de lula no mar do Japão.



Com a ajuda de tecnologia de satélite, os especialistas conseguem mapear esses barcos e sua ligação com os corpos de pescadores norte-coreanos que chegam todos os anos à costa japonesa.

E, no oitavo ("A Artista da Brecha"), a equipe acompanha a ginecologista Rebecca Gomperts, fundadora da ONG Woman on Waves (mulheres nas ondas), a bordo do Adelaide no México.



Há mais de 20 anos, a médica holandesa atraca um navio em diferentes portos no mundo e leva para longe da costa mulheres que desejam interromper a gravidez –em águas internacionais, ela não precisa se submeter às restrições contra o aborto de cada país.