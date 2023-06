O que mudou no Brasil desde junho de 2013?

São Paulo

Há dez anos, as grandes cidades brasileiras entraram em convulsão como raras vezes tinha acontecido na história nacional. Era junho de 2013, um mês que marcou definitivamente a vida política e social do país. O que aconteceu naquela época que reflete até hoje no Brasil?

Para entender melhor o que significa o mês para a história do país, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter especial Naief Haddad no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quarta (28), às 18h.

O que os manifestantes reivindicavam? Havia uma ideologia política por trás das insatisfações generalizadas? Na época, algo mudou com as manifestações? Sentimos os efeitos desses atos dez anos depois? Os atos de junho de 2013 plantaram a semente do que seria a direita pró Bolsonaro hoje em dia? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

