Rússia: o que motim de mercenários significa para a era Putin?

São Paulo

Na Rússia, tropas mercenárias do Grupo Wagner chegaram a ocupar prédios administrativos e até um quartel-general na região de Rostov-do-Don, no sul do país. Neste sábado (24), porém, o líder do grupo paramilitar, Ievguêni Prigojin, aceitou os termos de um acordo com o Kremlin e ordenou que suas forças a caminho de Moscou dessem meia-volta.

A curta porém mais grave crise da era Vladimir Putin parece ter chegado ao fim com uma vitória do Kremlin. Mas o que esse fim de semana turbulento significa para Putin no longo prazo? Para entender melhor a situação, a apresentadora Isabella Faria conversa com o repórter especial Igor Gielow no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta segunda (26), às 18h.

O que é o Grupo Wagner? É verdade que o líder mercenário foi chef de Putin? Por que se pode dizer que esta foi a maior crise em 22 anos de Putin no poder se durou tão pouco tempo? Grupos paramilitares são legais na Rússia? Como isso impacta o conflito na Ucrânia? Por que os combatentes foram perdoados? O que Putin deve fazer após essa crise? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Face book e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.