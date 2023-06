Por que os planos de saúde estão em crise?

São Paulo

O setor de planos de saúde saiu da pandemia com as contas em crise, situação que ainda persiste. Em 2022, houve prejuízo operacional de R$ 11,5 bilhões. Do outro lado, clientes reclamam de atendimentos ruins e cancelamentos arbitrários. Quem tem razão nessa história?

Para entender melhor a situação, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Claudia Collucci no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta terça (27), às 18h.

O que as empresas de plano de saúde alegam? E os clientes? Com essa crise, é possível notar que a sobrecarga do SUS já aumentou? Como as fraudes em relação a planos de saúde são identificadas? Os custos altos da saúde são um problema exclusivo do Brasil? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

