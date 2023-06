TV Folha discute se Brasil pode viver epidemia de gripe aviária

São Paulo

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) publicou no fim de maio portaria decretando estado de emergência zoossanitária em todo o país, após os casos de infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1). O estado de emergência deve vigorar pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado.

A transmissão da gripe aviária ocorre por meio de contato direto com aves infectadas pelo vírus, vivas ou mortas, ou contato indireto por meio de objetos como sapatos, superfícies, produtos ou dejetos, como ninhos, ovos, fezes ou urina. Não há casos registrados em humanos.

Para apontar as consequências sociais e econômicas da infecção, a apresentadora Isabella Faria conversou com a repórter Ana Paula Branco, nesta terça (6).

Na semana passada, a IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) foi detectada em aves silvestres no Rio Grande do Sul, elevando o risco de infecção em criadouros comerciais, que se concentram em grande parte no Sul do Brasil. O Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 16% das exportações brasileiras de frango.



