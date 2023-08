O que significa o beijo roubado na final da Copa?

São Paulo

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, pediu desculpa nesta segunda-feira (21) depois que um beijo que ele deu na boca da jogadora Jenni Hermoso durante as comemorações do título do país na Copa do Mundo feminina provocou indignação na Espanha.

A camisa 10 declarou à Agência EFE que "foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria de vencer uma Copa do Mundo".

O episódio aconteceu quando o dirigente entregava as medalhas de ouro à seleção espanhola após vitória sobre a Inglaterra por 1 x 0 na final disputada no domingo (20). "Certamente eu estava errado, tenho que admitir", disse Rubiales em uma declaração em vídeo enviada pela federação. "Foi sem má fé num momento de máxima efusividade."



