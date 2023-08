Por que o brasileiro não trata sua saúde mental?

São Paulo

Segundo o novo Datafolha, uma fatia de 21% dos entrevistados visitou algum psicólogo, terapeuta, psiquiatra ou algum outro profissional de saúde mental nos últimos 12 meses. Na faixa de 25 a 34 anos, 28% visitaram algum tipo de profissional de saúde mental. Esse índice sobe para 32% entre quem tem curso superior e para 40% na faixa de renda acima de 10 salários.

Esse número é baixo? O que os dados indicam?

Para detalhar o novo Datafolha sobre saúde mental, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com a repórter especial Fernanda Mena, nesta terça-feira (22), às 18h



