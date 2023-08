TV Folha discute vaivém sobre livros digitais nas escolas de SP

São Paulo

Um plano para acelerar a digitalização do ensino na rede estadual de São Paulo, comandado pelo secretário da Educação, Renato Feder, levou a uma série de anúncios e recuos nessa área no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).



No fim da última semana, a gestão divulgou que rescindiu o contrato para a compra de 200 milhões de livros digitais de literatura que, conforme a Folha revelou, faria sem licitação. O anúncio ocorreu menos de 12 horas após a secretaria comunicar ter desistido de outra medida, o abandono do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Ministério da Educação, que compra livros didáticos para as escolas.

As medidas esbarram na falta de estrutura das escolas e tiveram repercussão negativa.



