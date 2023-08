Por que as eleições do Equador estão tão violentas?

São Paulo

Tiros interromperam uma caminhada do candidato à Presidência do Equador Daniel Noboa na tarde desta quinta-feira (17), segundo a imprensa local. O político e empresário encerrava a sua campanha em Durán, cidade perto de Guayaquil.

O episódio acontece mais de uma semana depois que outro aspirante à Presidência no país, Fernando Villavicencio, foi assassinado em um evento de campanha em meio à onda de violência que atinge o Equador. Há dias Noboa, aos 35 anos o mais jovem dos candidatos à Presidência deste pleito, usa um colete a prova de balas para atividades políticas. O político é filho de Álvaro Noboa, que concorreu à Presidência do país sul-americano cinco vezes.

Ao menos três candidatos suspenderam suas campanhas —um deles, Jan Topic, foi ameaçado publicamente pela facção que reivindicou a autoria do crime. Mesmo assim, o governo de Guillermo Lasso anunciou que manterá a data do pleito para 20 de agosto.

