Psicanálise é fraude? Live comenta livro de Pasternak e Orsi

São Paulo

Escrito pela microbiologista Natalia Pasternak e pelo jornalista Carlos Orsi, "Que Bobagem! Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério" (ed. Contexto) classifica como não científicas práticas populares no Brasil, como homeopatia, astrologia, acupuntura e psicanálise.

"A gente sabia que o título ia incomodar", afirmou Pasternak à Folha. "Mas, se não incomoda, não tira ninguém da zona de conforto. E, se não tira ninguém da zona de conforto, não traz para o debate público e não causa mudanças na sociedade."

Diversas entidades médicas publicaram notas em defesa da homeopatia e de repúdio a declarações feitas por Pasternak em entrevistas de divulgação de seu novo livro feito em parceria com Orsi. Psicanalistas também têm escrito artigos em defesa da psicanálise.

Para entender melhor o assunto que tem causado polêmica, a apresentadora Isabella Faria conversa o jornalista Carlos Orsi no Como é que é? desta quinta (3), ao vivo, às 18h.

