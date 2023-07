Por que os brasileiros querem ter armas?

São Paulo

O último mapa ideológico do Brasil mostra um país ao mesmo tempo conservador e contraditório, com alto apoio a algumas bandeiras consideradas progressistas. Um dos temas que mais polarizam a população é o acesso a armas de fogo.

São a favor do direito a ter armas 50% dos ouvidos (33% totalmente, 17% parcialmente), enquanto 48% são contra (37% muito, 11% em parte).

A efeito de políticas públicas sobre o tema, o novo decreto de armas do governo Lula (PT) deve dispensar CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) de devolverem armas já adquiridas e que passarão agora a ter mais restrições —inclusive fuzis, liberados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

