É possível contar a história do Brasil por meio das mulheres?

São Paulo

Lançado com apoio da editora Contracorrente, o projeto Mátria Brasil, da Folha, retrata mulheres, com seus protagonismos e suas lutas, que tiveram relevância ao longo da história do país, desde a invasão portuguesa até os dias de hoje.

O objetivo da série é subverter o repertório canônico da nossa história, elaborado ao longo do tempo por meio da parcialidade constitutiva da ideia de "sujeito universal": homens brancos, heteronormativos e da região Sudeste.

Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria recebe a professora Patrícia Valim no Como é que é? desta quarta (2). A exibição, ao vivo, começa às 18h.

