O que explica os recordes de calor no planeta?

São Paulo

Com sucessivas ondas de calor e recordes de temperatura sendo quebrados, julho foi o mês mais quente já registrado. A marca foi batida na comparação com medições diárias, que remontam às últimas décadas, mas também em relação às estimativas de milhares de anos atrás.

De acordo com dados de temperatura do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, analisados preliminarmente pela Universidade do Maine e publicados na ferramenta Climate Reanalyzer, as temperaturas diárias ao longo do mês ficaram entre 0,56°C e 1,02°C acima da média (de 1979 a 2000). A temperatura do planeta já aumentou 1,2°C desde a Revolução Industrial.

Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Jéssica Maes no Como é que é? desta terça (1° ). A exibição, ao vivo, começa às 18h.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.