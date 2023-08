Xuxa ainda é rainha? TV Folha explica

São Paulo

"Xuxa, O Documentário" já é um sucesso no streaming. A história da rainha dos baixinhos foi o terceiro produto mais consumido da plataforma entre o dia de estreia, quinta-feira (13), e a terça-feira (18).



A curiosidade pela série também pode ser mensurada pelo crescimento das pesquisas por Marlene Mattos, figura central em sua carreira. O termo "Quem é Marlene Mattos" teve mais de 250% de aumento em procuras nos últimos 90 dias.

Para comentar o documentário, a vida, e a carreira de Xuxa, a apresentadora Isabella Faria recebe o colunista Tony Goes no Como é que é? desta quinta (10).

