Big techs vão ter que remunerar artistas e imprensa? TV Folha explica

São Paulo

O projeto de lei 2370, de autoria da deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ), quer obrigar emissoras e plataformas de streaming a novos pagamentos de direitos autorais para cantores, atores e obras de audiovisual.

No mesmo projeto, está prevista a remuneração de conteúdo jornalístico pelas big techs, uma demanda dos principais veículos de comunicação, entre eles a Globo e a Folha.

Nesta queda de braço que deve decidir o futuro do PL das Fake News e da remuneração do jornalismo pelas big techs, estão veículos como Globo e Folha, artistas e a primeira-dama, Janja.

Para entender melhor o imbróglio, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter especial Patrícia Campos Mello no Como é que é? desta quarta (9).

