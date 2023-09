O que dizem sobreviventes do terremoto no Marrocos?

São Paulo

O maior terremoto da história moderna do Marrocos aconteceu na última sexta-feira (8) e, até esta quinta-feira (14), havia deixado quase 3.000 mortos.

O abalo sísmico ocorreu na região de Ighil, situada nas montanhas do Alto Atlas, a aproximadamente 70 quilômetros a sudoeste de Marrakech. O evento se deu às 23h11 no horário local (19h11 em Brasília). De acordo com informações das autoridades, as vítimas fatais se concentram nas províncias e municípios de Al Hauz, Marrakech, Uarzazat, Azilal, Chichaoua e Tarudant. Vídeos compartilhados nas redes sociais retratam cenas impactantes de destruição.

Apesar da grande quantidade de mortos e feridos, a vida parece seguir com uma certa normalidade na capital do país, Marrakech. Vendedores não fecharam seus comércios e hotéis não deixaram de receber hóspedes.

