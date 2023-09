Como a ditadura do Chile ecoa até hoje no país?

São Paulo (SP)

Esta segunda-feira (11) marca os 50 anos do golpe militar chileno, que tirou Salvador Allende do poder e instaurou uma ditadura comandada por Augusto Pinochet. O regime promoveu mortes, torturas e perseguição política até seu fim, em 1990.

Nos dias atuais, a situação é turbulenta no país. O presidente chileno Gabriel Boric está tendo desafios em diversas áreas, incluindo a sua incapacidade de obter aprovação para as reformas devido à resistência no Congresso. Além disso, há a tentativa de modificar a Constituição, a mesma desde a ditadura, que está seguindo um caminho diferente do que ele esperava.

Programa 'Como é que é' fala sobre a ditadura chilena - Folhapress

Para explicar como a sociedade chilena enxerga o golpe de 1973, a apresentadora Isabella Faria recebe, ao vivo, a repórter Mayara Paixão no Como é que é? desta segunda-feira (11).

