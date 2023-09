O aborto no Brasil é mais comum do que se pensa?

São Paulo

O Caso das 10 mil, tema de podcast na Folha, acirrou a disputa política sobre o aborto no país.

Por um período de duas décadas, a Clínica de Planejamento Familiar operou no coração de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Sob a liderança da médica anestesista Neide Mota Machado, sua principal atividade era a prestação de serviços relacionados a abortos clandestinos.



Depois de duas décadas, uma reportagem veiculada pela TV Globo expôs os atendimentos irregulares na clínica, resultando em uma operação policial. Foram confiscados os registros médicos de 10 mil pacientes, dando início a uma investigação que levou mais de mil mulheres a enfrentarem processos judiciais.

Mesmo o aborto sendo crime no Brasil, a prática é comum. A Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 revelou que aproximadamente uma em cada sete mulheres, com idade de até 40 anos, passou por pelo menos um aborto durante sua vida reprodutiva. Este estudo, liderado pela antropóloga Débora Diniz, coletou dados de 2.000 mulheres em 125 diferentes municípios.

Para contar mais sobre o caso, a apresentadora Isabella Faria recebe, ao vivo, a repórter e coautora do podcast, Angela Boldrini

