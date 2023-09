Susan Sontag tem sua intimidade revelada em livro da premiada Sigrid Nunez

São Paulo

Uma pequena joia da literatura sobre quem produz literatura acaba de sair: "Sempre Susan", um livro de memórias sobre a ensaísta e ficcionista Susan Sontag.

O livro, publicado pela editora Instante com tradução da Carla Fortino, foi escrito por Sigrid Nunez, premiada pelo romance "O Amigo". Na juventude, ela foi namorada do filho de Sontag e oferece, no livro, um depoimento pessoal sobre o que foi viver sob a influência da escritora.

O Painel das Letras é uma série de vídeos semanais produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que recomenda livros de ficção e não ficção que acabaram de sair nas livrarias.

