Drew Barrymore é vetada do National Book Awards após retomar talk show na greve

São Paulo

O National Book Awards, premiação dedicada à literatura e que acontece nos Estados Unidos, revogou a escolha da apresentadora Drew Barrymore para conduzir a cerimônia após a atriz anunciar o retorno de seu talk show, "The Drew Barrymore Show", em meio às greves de Hollywood.

Drew Barrymore - REUTERS

"O National Book Awards é uma noite dedicada a celebrar o poder da literatura e as contribuições incomparáveis dos escritores para a nossa cultura. Com o anuncio da retomada do 'The Drew Barrymore Show', a National Book Fundation rescindiu o convite da Sra. Barrymore para sediar a 74ª cerimônia", escreveu a organização da premiação nas redes sociais.

Embora manifestantes tenham expressado seu descontentamento com o retorno do talk show, o sindicato dos atores de Hollywood, à frente da greve, emitiu uma declaração explicando que o retorno do programa não é um desrespeito a paralização por ser produzido de acordo com o Código de Rede de Televisão —ou seja, trata-se de um contrato fora daqueles denunciados pela ação.

Portanto, o recomeço do talk show não viola as regras da greve, segundo o sindicato.