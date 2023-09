The Town: o Brasil está na rota dos shows internacionais?

São Paulo

Prometendo ser o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, o The Town começou no último sábado (2) na capital paulista e, após uma pausa de três dias, continua na quinta-feira (7).

Mesmo com as estruturas magnânimas dos palcos e um lineup de peso, incluindo Bruno Mars, Luísa Sonza e Post Malone, o público não deixou de passar perrengue. Houve muita chuva, visão de palco obstruída e até venda de lugar em filas por ambulantes.

Para comentar sobre o primeiro final de semana do The Town e o que esperar das atrações dos próximos dias, a apresentadora Isabella Faria recebe, ao vivo, o repórter Guilherme Luis no Como é que é? desta quarta-feira (6).

