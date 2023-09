Por que o brasileiro está bebendo mais?

São Paulo

Uma pesquisa com base em um teste da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostrou que 6 milhões de brasileiros, ou 4% da população adulta, têm um padrão que indica consumo perigoso de bebidas alcoólicas, com risco de dependência.

O número são mais elevados entre homens (6,6% contra 1,7% entre as mulheres), pessoas entre 45 e 54 anos (6,9%), com 9 a 11 anos de estudo (5%), moradores das regiões Centro-Oeste e Norte (6,8%) e pretos e pardos (4,7%).

Os dados foram obtidos no Covitel (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), que ouviu 9.000 brasileiros entre os meses de janeiro e abril de 2023 sobre vários fatores de risco para doenças crônicas, entre eles o consumo de álcool.

Pesquisa Datafolha divulgada recentemente mostrou que metade da população brasileira entende que beber, mesmo que de vez em quando, faz mal à saúde. Para 38% desses, as bebidas estão associadas a acidentes de trânsito; para 36%, à dependência; e para 36%, à violência doméstica. Para 71% dos entrevistados, bebidas alcoólicas devem ter impostos mais altos.

Para entender o que motiva esses números e o que ele representa para a saúde pública brasileira, a apresentadora Isabella Faria recebe, ao vivo, o colunista Bruno Gualano no Como é que é? desta segunda-feira (4). Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, especialista em Fisiologia do Exercício e conduz estudos sobre promoção de estilo de vida saudável para populações clínicas.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.