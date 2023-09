Como o PCC se tornou a maior facção do Brasil?

São Paulo

Uma partida de futebol realizada no pátio de um presídio no interior paulista, há 30 anos, é considerada a gênese de uma das maiores facções criminosas do mundo. O placar final desse jogo ninguém sabe ao certo, mas o nome do time, segundo as investigações, tornou-se uma marca presente em ao menos 26 países: PCC.

Criada sob o discurso de combater "a opressão dentro do sistema prisional paulista", a facção acabou transformada em organização voltada ao tráfico internacional de drogas e com faturamento de bilhões de reais por ano com a venda de cocaína. Atualmente tem cerca de 40 mil criminosos batizados.



A primeira vez que o PCC demonstrou o tamanho de seu poder foi em 2001, quando presos de 29 penitenciárias de todo o estado de São Paulo iniciaram uma megarrebelião. Na ocasião, ao menos cinco detentos morreram. Nada perto, porém, de maio de 2006, quando os criminosos atacaram as forças de segurança paulista, em represália à transferência de 765 presos para Presidente Venceslau, no interior paulista.

