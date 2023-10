Ataques no Rio de Janeiro: a milícia controla a cidade?

São Paulo

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou que 12 pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento nos ataques a ônibus ocorridos nesta segunda-feira (23).

Pelo menos 35 ônibus e um trem foram alvo de incêndios na capital após a morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, em decorrência de uma operação da Polícia Civil na comunidade Três Pontes, situada na zona oeste da cidade.

Conforme relatos apresentados à Justiça, Faustão era considerado a segunda figura de liderança na maior milícia do Rio, cujo líder principal é seu tio, Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho.

Para comentar o caso e a crise de segurança no Rio de Janeiro, Isabella Faria conversou com a repórter Camila Zarur, no Como é que é? desta quarta-feira (25).

