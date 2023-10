Eleições na Argentina: para que lado vão os hermanos?

São Paulo

No último domingo (22), os argentinos foram às urnas para eleger o próximo presidente que governará o país por quatro anos.

O tema de maior destaque da campanha de todos os candidatos foi a economia. A Argentina enfrenta uma situação crítica, com hiperinflação, desvalorização da moeda e desaceleração econômica.

Esse cenário alavancou o candidato ultraliberal Javier Milei. Devido aos seus posicionamentos e ao seu estilo de comunicação combativo, ele ganhou a alcunha de "Bolsonaro argentino".



Para comentar o resultado das eleições argentinas, Isabella Faria recebe a correspondente em Buenos Aires, Júlia Barbon, no Como é que é? desta segunda-feira (23).

