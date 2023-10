Por que ainda há brasileiros sem acesso à água?

São Paulo

A seca ainda é um problema no Brasil e a disparidade entre as regiões negligenciadas e as mais prósperas em termos de infraestrutura resulta diretamente do aumento das emendas parlamentares.

Isso confere ao Congresso o poder de alocar recursos em áreas especificadas por legisladores, muitas vezes sem priorizar as regiões que necessitam mais urgentemente desse auxílio.

A equipe da Folha realizou uma investigação em cinco estados do Nordeste e testemunhou os impactos dessa desigualdade.

Para contar um pouco mais sobre essa cobertura, Isabella Faria recebe o repórter Arthur Rodrigues no Como é que é? desta quinta-feira (19).

